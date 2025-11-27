Zdánlivě přehledné silnice často klamou. Kraj na tom v počtu nehod není dobře

Petr Kozohorský
  14:27
Úsek silnice I/21 u Trstěnic na Chebsku, křižovatka ve Františkových Lázní a křížení silnic na obchvatu Sokolova. To jsou podle Portálu nehod v posledních dvou letech nejrizikovější místa na silnicích Karlovarského kraje. Ve sledovaném období se v regionu stalo 5 026 havárií. V poměru na počet obyvatel je tak kraj sedmým nejhorším v republice.
Silnice I/21 patří k nejrizikovějším v regionu. Letos v březnu se o tom přesvědčil i řidič kamionu, do kterého zezadu narazila dodávka.

Podle dat Portálu nehod je hlavní příčinou nehod v regionu nesprávný způsob jízdy, který stojí za více než polovinou karambolů. Na druhém místě je nepřiměřená rychlost.

„K nejvíce nehodám v Karlovarském kraji dochází v okrese a krajském městě Karlovy Vary. Podíl na celkovém počtu je 46,34 procenta. Na druhém místě je pak s poměrně velkým odstupem okres Sokolov následovaný okresem Cheb,“ uvedl Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Při nehodě na tahu z Varů do Prahy skončilo auto v rybníce. Nebylo to zde poprvé

Odborníci tohoto projektu definovali i deset statisticky nejnebezpečnějších míst na silnicích v regionu. Z pohledu počtu nehod a jejich následků je na tom nejhůře úsek silnice I/21 u Trstěnic na Chebsku.

Silnice, která svádí k chybám

Silnice vinoucí se v otevřeném terénu přitom působí na první pohled přehledně. Ale právě tato zdánlivá jednoduchost je podle odborníků důvodem, proč je toto místo dlouhodobě problémové. Jeho charakter totiž řidiče často vede k pocitu falešné jistoty.

„Nehodovost na tomto místě zůstává i přes technická opatření vysoká. Za posledních pět let se tu odehrálo 16 nehod, při nichž bylo zraněno sedm lidí. Čtyři z nich utrpěli těžká zranění, jedna osoba nehodu nepřežila a škody dosáhly pěti milionů korun. Jen v posledních dvou letech eviduje policie šest nehod, takže problém rozhodně nemizí,“ dokládá Sibal.

Podle závěrů nedávné regionální dopravní konference, kterou hostily Karlovy Vary, technická řešení na daném místě už zásadní zlepšení pravděpodobně nepřinesou. Rizikové je v tomto případě chování samotných řidičů.

Stačí sekunda nepozornosti

Statisticky druhým nejrizikovějším místem v kraji je křížení silnice I/21 a Ruské ulice ve Františkových Lázních. Ačkoliv na mapě vypadá přehledně, realita je jiná, což dokládá 14 nehod v posledních pěti letech, z nichž jedna měla tragické následky.

Příčiny nehod jsou v tomto místě dlouhodobě stejné. Nerespektování stopky a špatné vyhodnocení situace z pohledu řidičů, kteří vyjíždějí z vedlejší ulice.

Nejjednodušším řešením by bylo vybudovat zde kruhovou křižovatku. Přestože je návrh už nějakou dobu na stole, jeho realizaci brzdí majetkoprávní jednání. Do doby, než bude možné stavbu zahájit, zůstává hlavním nástrojem důsledné dodržování přednosti a kontrola rychlosti na hlavní silnici.

D6 na Sokolovsku zablokovala nehoda tří vozidel, jedno auto skončilo ve svodidlech

Prokletá křižovatka

Další rizikovou křižovatkou je ta na obchvatu Sokolova. V místě, kde se silnice II/210 kříží s Citickou ulicí, se v posledních pěti letech stalo 12 nehod s odhadovanou škodou čtyři miliony korun. I tady je jedním z nejdůležitějších faktorů nerespektování stopky.

Rychlost v místě je přitom omezená na 70 kilometrů v hodině a rozhledu do křižovatky už nebrání ani zábradlí na mostě. Po technické stránce už tedy není co vylepšovat. Pokles nehodovosti v tomto místě je pouze v rukou řidičů.

„Statistiky Portálu nehod ukazují, že Karlovarský kraj patří v mezikrajském srovnání k regionům, které mají v bezpečnosti silnicí ještě co dohánět,“ shodli se účastníci regionální dopravní konference.

Do kamionu narazila zezadu dodávka, pro vážně zraněného řidiče letěl vrtulník

„Regionální dopravní konference nejsou jen o číslech. Jsou o tom, jak data přetavit do konkrétních kroků, které zachraňují lidské životy,“ řekl Jan Chalas z Portálu nehod.

Každé konferenci předchází detailní analýza dopravní situace v daném kraji. Výsledkem je seznam nejrizikovějších míst – právě těm se účastníci věnují nejvíce. Díky propojení odborné, komunální a státní sféry má šanci skutečně měnit dopravní mapu Česka k lepšímu.

13. srpna 2015
Zdánlivě přehledné silnice často klamou. Kraj na tom v počtu nehod není dobře

