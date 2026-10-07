Nádraží v Chebu se promění, podle návrhu architektů nabídne i výhled z věže

„Chebské nádraží má samo o sobě velmi silnou architekturu, proto jsme neměli potřebu ji přepisovat. Chceme, aby po rekonstrukci byl stále na prvním místě čitelný Josef Danda, jen připravený na fungování nádraží v 21. století,“ říká Daniel Jeništa, architekt ateliéru A8000.
Nejvýraznější proměnou projde odbavovací hala, která se zbaví pozdějších zásahů a vizuálního smogu. Obnoví se kamenné podlahy, keramické obklady i světelný pás nad pokladnami a vrátí se mobiliář inspirovaný historickými lavicemi.
Zachová se výzdoba z roku 1962: vitráž Zdeňka J. Holuba nad vstupem a dvě skleněné mozaiky Jaroslava Moravce. Zůstanou monumentální stěny z lehaného skla, unikátní příklad této technologie v tak velkém měřítku.
Nevyužívané sedmé patro nádražní věže se promění v multifunkční prostor přístupný veřejnosti s panoramatickým výhledem na Cheb. Může zde vzniknout výstavní prostor, kavárna či místo pro kulturní akce.
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Čas na opraveném chebském nádraží budou opět odměřovat historické hodiny
„Začali jsme pracovat s představou jakéhosi majáku nad Chebem – místa, odkud se člověk může na město podívat úplně jinak,“ popisuje architekt Pavel Kvintus.
Směrem k městu vzniknou nové komerční jednotky, horní patro bývalé restaurace dostane reprezentativní víceúčelovou místnost a dvě atria se promění v relaxační prostory pro zaměstnance. Rekonstrukce sníží energetickou náročnost, na střeše vzniknou fotovoltaické panely a všechna podlaží zpřístupní výtahy.
Stavbu pro Správu železnic realizují Berger Bohemia a Metrostav DIZ za 428 milionů korun. Dokončení je plánováno na rok 2028.