Most nemá vlastníka a chátrá. Sokolov kvůli němu podal žalobu na stát

„Není to obvyklé, nicméně jsme usoudili, že po letech dohadů a pátrání v archivech, kdy se nám nepodařilo dohledat vlastníka mostu, že budeme soudně žalovat Českou republiku. Dál budeme postupovat podle odpovědi, kterou dostaneme. Cílem je vypátrat, kdo je vlastníkem mostu a kdo by se měl podílet na jeho záchraně a zejména na jeho opravě, která bude finančně náročná,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Město je připraveno na obě varianty. Tedy jak na rozhodnutí, že most bude, nebo nebude majetkem Sokolova.

Podle Picky ale tím, že nyní most není města, tak se s ním nemůže počítat. „Nemůžeme jej zahrnout například do projektové dokumentace cyklostezek. Jedna je v plánu na Jižní lom, druhá povede ze Sokolova směrem na městys Svatava a do budoucna dál do Kraslic, podél řeky Svatavy,“ řekl.

Na tu chce město požádat o dotaci z Operačního programu spravedlivá transformace. V bezprostřední blízkosti historického obloukového mostu kraj nyní modernizuje silniční most přes řeku Svatavu. Práce mají skončit v říjnu a vyjdou na více než 38 milionů korun. Příští rok by pod ním měl Sokolov zahájit výstavbu cyklostezky. Městys Svatava si pro napojení cyklostezky nechává zpracovat studii.

Historický obloukový 34 metrů dlouhý most je podle zjištění vedení města ve špatném technickém stavu. „Je to technická památka, má své kouzlo, je dílem světově uznávaného odborníka na železobetonové mostní konstrukce Rudolfa Kukače. Také proto máme zájem o jeho zachování,“ doplnil starosta Sokolova Petr Kubis.