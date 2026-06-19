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Nový Lázeňský most je hotový, Vary za něj zaplatily 40 milionů korun

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  12:03
V Karlových Varech se dnes otevřel nový Lázeňský most nedaleko kolonády, který vede přes řeku Teplou. Slouží především pěším, městské hromadné dopravě a vozidlům s povolením vjezdu do lázeňského území.
Nový Lázeňský most v centru Karlových Varů se klene nedaleko kolonády přes řeku...

Nový Lázeňský most v centru Karlových Varů se klene nedaleko kolonády přes řeku Teplá. (19. června 2026) | foto: MMKV

Otevření nového Lázeňského mostu. Práce na něm přišly radnici na 40 milionů...
Nový Lázeňský most v centru Karlových Varů. (19. června 2026)
Nový Lázeňský most v centru Karlových Varů se klene nedaleko kolonády přes řeku...
Nový Lázeňský most v centru Karlových Varů se klene nedaleko kolonády přes řeku...
7 fotografií

Jeho kompletní obnova vyšla na 40 milionů korun včetně DPH a podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) stavbu o zhruba devět milionů korun prodražily opakované přeložky sítí.

„Otvíráme jednu z nejdůležitějších dopravních staveb v lázeňském území. Soutěžit jsme začali v roce 2024. Samotná stavba začala v únoru roku 2025. Mám radost, že jsme to stihli, protože to období prací bylo mezi jednotlivými filmovými festivaly. Začínali jsme loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví,“ řekla při otevření mostu primátorka. V době konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bývá v okolí Lázeňského zvýšený dopravní ruch.

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Stavba musela zohlednit také fakt, že most se nachází uprostřed městské památkové rezervace, která je součástí světového dědictví zapsaného na seznam UNESCO. Výběrové řízení na stavbu mostu vyhrála vítězně společnost Strabag SIS s nabídkovou cenou 26 milionů korun Kč, s DPH 31,4 milionu korun.

Původní most v místě současného Lázeňského byl ocelový, postavený kolem roku 1880. V polovině 60. let 20. století ho podle mluvčího magistrátu Jana Kopála nahradil most železobetonový. „Ten v posledních letech vykazoval zhoršující se stav kvůli zatékání do mostní konstrukce, proto město rozhodlo o jeho stržení a nahrazení mostem novým. Stavba začala loni 17. února,“ uvedl Kopál.

Nový Lázeňský most v centru Karlových Varů se klene nedaleko kolonády přes řeku Teplá. (19. června 2026)
Otevření nového Lázeňského mostu. Práce na něm přišly radnici na 40 milionů korun. (19. června 2026)
Nový Lázeňský most v centru Karlových Varů. (19. června 2026)
Nový Lázeňský most v centru Karlových Varů se klene nedaleko kolonády přes řeku Teplá. (19. června 2026)
7 fotografií

K samotné demolici stavba pokročila až v říjnu 2025. Před ní bylo potřeba zajistit přeložení sítí, které mostem vedou, na provizorní lávku. Vodovod, horkovod, elektřina, datové kabely, plynovod a rozvod termominerální vřídelní vody se po stavbě vrátily do nového mostu.

Kvůli stavbě a uzavírce musel být pozměněn jízdní řád linky MHD číslo 1, která nemohla od zastávky Lázně III projíždět k Tržnici přes Zahradní ulici. V květnu bylo upraveno staveniště kvůli konání tradičního půlmaratonu, jehož trasa místem vede, uvedl mluvčí.

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Most má délku 19,9 metru, z čehož je délka přemostění 17,1 metru. Široký je 15,4 metru a 6,5 metru z toho činí šířka vozovky. Podle Kopála byla její dřívější šířka osm metrů. „Stejná zůstala šířka chodníků, je dvakrát čtyři metry. Lemuje je ocelové kované zábradlí a římsy s reliéfem dle architektonického návrhu řešeného Kanceláří architektury města,“ doplnil mluvčí.

Město v posledních letech rekonstruovalo či postavilo znovu i další přemostění řeky Teplé, například Festivalový most nebo Goethovu lávku v blízkosti rekonstruovaných Císařských lázní.

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