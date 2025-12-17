Snazší cesta z Karlových Varů na sever. Most přes Pekelský potok je hotový

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo opravu mostu na silnici I/13 ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku. Běžný provoz v místě stavby silničáři obnoví ve středu. Po zimní přestávce se dělníci na stavbu ještě krátce vrátí, ale už bez dopravních omezení.
Na rekonstrukci mostu přes Pekelský potok pracovali silničáři od května. Původní most museli kvůli špatnému technickému stavu kompletně odstranit, zachovány byly pouze části spodní stavby.
„Most ve Stráži nad Ohří nebyl podle odborníků v dobrém technickém stavu, a proto musel projít důkladnou rekonstrukcí,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Stavební práce dělníci prováděli za provozu, bez objízdné trasy. Stavba nového mostu byla kvůli zachování provozu rozdělena tak, aby byla vždy polovina mostu průjezdná. Doprava byla řízena kyvadlově.
„Komplikované to bylo proto, že most leží u křižovatky, kde musíme zároveň respektovat využití vedlejší cesty vedoucí k areálu Korunní. To si vyžádalo pečlivé plánování a koordinaci jednotlivých kroků,“ doplnil vedoucí provozního úseku Správy Karlovy Vary Jiří Baloun.
Rekonstrukci provedla společnost Silnice Group za cenu 14,85 milionu korun bez DPH.