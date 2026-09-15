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Starosti za 150 milionů. Mariánské Lázně musí opravit mosty, teď na to ale nemají

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  11:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Obří investice čeká v nejbližších letech město Mariánské Lázně. Dva ze zdejších mostů, oba vedou přes železniční tratě, jsou ve špatném stavu a budou potřebovat opravy. Jde o Černý most přes železniční koridor v ulici Ke Kasárnům a most v Husově ulici. Vzhledem k předpokládaným nákladům bude muset radnice opravy rozdělit do několika let.

„Nechali jsme si udělat diagnostiky všech našich mostů a mostků, kterých ve městě máme asi třicet. Vyšlo najevo, že v pořádku není Černý most ani most v Husově ulici. S ostatními konstrukcemi problémy nemáme,“ informoval mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

Doplnil, že Černý most musí město vyřešit co nejdříve. Aktuálně se na něm objevilo nové dopravní značení, které řidiče informuje o nejvyšší nosnosti konstrukce.

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„Do tří let musí most projít rekonstrukcí nebo zde musí vyrůst nový. Vzhledem k tomu, že opravy podle předprojektové přípravy vycházejí na přibližně 60 milionů korun a nový most na 80 milionů, přistoupili jsme k druhé variantě. Obáváme se totiž, že u takto starých konstrukcí by se po jejich obnažení mohly objevit značné vícepráce a ty by mohly opravu neúměrně prodražit,“ vysvětlil starosta.

Ve zhoršeném stavu je i most v Husově ulici. „Není v havarijním, ale dlouhodobě v horším. A i tento most musíme do tří let opravit,“ podotkl s tím, že opravy Černého mostu budou složité, protože tento most překračuje hlavní železniční koridor Cheb – Plzeň.

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„Výluky budou značné a poplatky také. Z finančních důvodů proto nebudeme moct vyřešit oba mosty ve stejném roce. Celkem odhaduji potřebnou částku na více než 150 milionů korun a to si město nemůže dovolit. Investice musíme rozdělit,“ konstatoval starosta.

Radnice bude podle něj usilovat o dotace například ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo z ministerstva pro místní rozvoj. „Vzhledem k tomu, že tyto dva mosty leží na páteřních tepnách a jsou jakousi spojkou mezi obydlenými oblastmi města, očekávám, že jejich uzavření dopravu v Mariánských Lázních významně ovlivní,“ dodal Hurajčík.

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