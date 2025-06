Historický most přes Bystřici v Ostrově slouží po rekonstrukci bez omezení

„Celkové náklady na stavbu činí 18,3 milionu korun, vícepráce zhruba za 400 tisíc korun se týkaly zejména řešení požadavků orgánů památkové péče. Opravy financovala Krajská správa a údržba silnic z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.

Stavba začala loni v srpnu. V polovině prosince se na most vrátila doprava kyvadlově v jednom jízdním pruhu, kdy vzhledem k přehlednosti místa nebylo nutné ji řídit semaforem. Dokončovací práce pokračovaly na jaře, kdy stavbaři dokončili kamenické, některé dokončovací práce pod mostem, omítky a osazení kamenných patníků a zábradlí na křídle mostu.

Při zahájení stavebních prací se zjistilo, že v 80. letech používané takzvané torkretování, tedy nanášení betonové směsi na podklad z kovové sítě vytvořilo na historické klenbě mostu až dva metry vysokou vrstvu materiálu.

Jelikož se most blížil konci své životnosti, musel být torkret podle Šlachty kompletně odstraněn a kamenné zdivo bylo sanováno. Nutné bylo rovněž přeložit vodovod.

V první fázi rekonstrukce byl most pro dopravu zcela uzavřen, což působilo značné komplikace. Jde o jednu ze čtyř hlavních přístupových cest do města, ze směru od Karlových Varů. Zároveň je to přístupová cesta do průmyslové části města u Nádražní ulice a průmyslové zóny jih.

Město řešilo také situaci, kdy řidiči začali využívat kromě objížďky značené po obchvatu města po silnici I/13 i zkratku okolo zámeckého parku. Ve Staroměstské ulici a u hřbitova tak ničili zeleň a krajnici silnice a jezdili přes historický mostek u Ekocentra, který byl také nedávno opraven, ale nosnost má stanovenou na dvě tuny. Strážníci tam museli posílit kontroly.

Most v Karlovarské ulici přes říčku Bystřici stojí u zámeckého parku podle radnice od roku 1830, ale podle památkářů se v tomtéž místě kamenné mosty klenuly již od poloviny 16. století.