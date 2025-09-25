Karlovy Vary postaví nový Lázeňský most, zkomplikuje to dopravu v lázních

Autor: ,
  11:06
Kvůli kompletní rekonstrukci bude od 6. října uzavřen Lázeňský most v Karlových Varech. Práce potrvají do května příštího roku. Uzavírka mostu nad řekou Teplou ovlivní dopravu hlavně v lázeňské části města.

Most v lázeňském centru Karlových Varů čeká kompletní rekonstrukce. Uzavřený bude od 6. října. | foto: MMKV

Jak uvedl náměstek primátorky města Lubomír Kovář, celkové náklady na rekonstrukci mostu mají být zhruba 45 milionů korun.

„Lázeňský most se začne snášet začátkem října. Počítáme s tím, že most od této doby bude zavřený, bude se pomalu bourat a stavět se most nový, který by měl stát do příštího filmového festivalu 2026. Pro řidiče to bude znamenat, že neprojedou z ulice Karla IV. do Zahradní. Do Zahradní bude nutné jet, pokud někdo má tedy povolení a potřebu, přes ulici Krále Jiřího,“ uvedl Kovář.

V Karlových Varech jsou desítky lávek a mostů. Dokonce i jeden Karlův

Uzavření mostu ovlivní i městskou hromadnou dopravu, protože bude nutné přesunout některé zastávky dál od mostu. Například zastávka na pravém břehu Teplé se posune blíže k hotelu Thermal, protože na jejím místě bude zázemí pro stavbu.

Lázeňský most přes Teplou spojuje ulice Sadová a I. P. Pavlova poblíž budovy Lázní III nebo Vojenského lázeňského ústavu. Nynější most, který novostavba nahradí, byl postaven kolem roku 1965 a už současnému provozu nevyhovuje. Samotná stavba ale nebude zahrnovat jen výměnu mostní konstrukce, ale i inženýrských sítí, které pod ním vedou. Ty budou dočasně přeloženy na provizorní lávky.

Náklady na samotný most budou zhruba 26 milionů korun bez DPH, ale dodatečné náklady celkovou cenu rekonstrukce Lázeňského mostu navýší, dodal Kolář.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Mariánské Lázně možná přijdou o park miniatur, problémem je smlouva

Městu Mariánské Lázně hrozí, že přijde o park miniatur Boheminium. Majitelé více než osmi desítek modelů známých technických a historických památek se nemohou s radnicí dohodnout na podobě budoucí...

Z kasičky zmizely peníze na nemocného chlapce, policisté pátrají po blondýně

Drzou krádež peněz ze sbírky ve prospěch nemocného chlapce z Karlovarska vyšetřují policisté z Karlových Varů. Řádově tisíce korun zmizely z kasičky umístěné v obchodním centru Globus. V souvislosti...

Karlovy Vary postaví nový Lázeňský most, zkomplikuje to dopravu v lázních

Kvůli kompletní rekonstrukci bude od 6. října uzavřen Lázeňský most v Karlových Varech. Práce potrvají do května příštího roku. Uzavírka mostu nad řekou Teplou ovlivní dopravu hlavně v lázeňské části...

25. září 2025  11:06

Průtah jednou nebude stačit. Karlovy Vary dál podporují tunel pod městem

Karlovy Vary dávají dál přednost tomu, aby průtah městem vedl tunelem místo delší trasy po povrchu. Studie ekonomickou výhodnost tunelu zatím nepotvrdily. Lázeňské město se ale obává toho, že po...

25. září 2025  9:23

Chceme obecné referendum a důchod v 65 letech, říká krajská jednička SPD Maříková

Mezi etablované politiky na regionální i celostátní úrovni už řadu let patří čtyřiačtyřicetiletá rodačka z Ostrova na Karlovarsku Karla Maříková. Vystudovaná zdravotní sestra je členkou SPD a za toto...

24. září 2025  14:40

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

Podpora při studiu, dotace na zařízení ordinace, náborové příspěvky, pomoc při shánění zaměstnání pro partnera, byt za snížené nájemné, zajištění školy či školky pro děti. To jsou jen některé z mnoha...

24. září 2025  9:44

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

Nový kotel na biomasu, plynový kotel v areálu Vřesová či využití paroplynové elektrárny k pokrytí zimních špiček. Tak vidí investice do nových ekologicky šetrných zdrojů tepla společnost SUAS Group....

23. září 2025  15:32

Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal

Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého řidiče. Nejenže jel po dálnici D6 rychlostí 172 kilometrů v hodině, navíc byl pod vlivem alkoholu. Na...

23. září 2025  11:47

Dan Brown dostal unikátní vázu z Moseru. Její číslo odkazuje na zlatý řez

Vázu Magnus z karlovarské sklárny Moser si po své návštěvě Prahy odváží do USA spisovatel Dan Brown. Její výjimečnost spočívá v čísle 162, které na dno vázy vypískovali sklářští mistři. To je...

22. září 2025  15:54

Jsem takový buldozer, říká lídr STAN v Karlovarském kraji Jan Kuchař

Rodák ze severočeských Zákup Jan Kuchař žije na západě Čech již déle než půl života, většinu z toho ve Františkových Lázních. Jednapadesátiletý politik je otcem dvou dětí, zasedá v zastupitelstvu...

22. září 2025  13:45

Chodívali po něm Škodováci. Jeřáb v noci usadil most nad výpadovku z Plzně na Vary

Obří jeřáb usadil v noci na pondělí konstrukci historického svařovaného Faltusova mostu přes výpadovku na Karlovy Vary u Chotíkova. Téměř stoletá konstrukce, která pochází z areálu plzeňské Škodovky,...

22. září 2025  12:47

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Z kasičky zmizely peníze na nemocného chlapce, policisté pátrají po blondýně

Drzou krádež peněz ze sbírky ve prospěch nemocného chlapce z Karlovarska vyšetřují policisté z Karlových Varů. Řádově tisíce korun zmizely z kasičky umístěné v obchodním centru Globus. V souvislosti...

22. září 2025  10:06

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.