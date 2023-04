V Chebu se od léta změní jízdní řády MHD, přibudou nové autobusy na plyn

Nové řády chebské městské hromadné dopravy tak začnou platit od 1. července. „Předpokládáme, že v souvislosti se začátkem prázdnin klesne zatížení spojů a změny nezpůsobí chaos při dojíždění žáků do škol,“ uvedl chebský starosta Jan Vrba. Předeslal, že městská doprava je od doby, kdy přešla pod nového provozovatele, ve složité situaci.

„Jízdní řády byly součástí tendru a my jsme je tudíž nemohli hned v začátku měnit a zasahovat do nich. Pak se změnily jízdní řády drah, takže se stávalo, že ty spoje na sebe nenavazovaly. Měnil se rovněž pohled na dopravu do průmyslové zóny. Už tam nyní pracuje mnoho lidí, a tak nestačí, aby autobusy přijely pět deset minut před začátkem pracovní doby, jak to bylo zvykem. Musí tam být daleko dříve,“ vysvětlil starosta.

Na linky by mohly přispět i firmy ze zóny

Podotkl, že na změnách jízdních řádů se v nyní pracuje. Zásadní úprava by měla přijít právě 1. července. Starosta zároveň přiznal, že městská doprava se v současnosti potýká i s tím, že není možné navýšit počty kilometrů, a tedy linky dál rozšiřovat.

„Změnit to v tuto chvíli nelze, protože to tak bylo vysoutěženo. Předpokládáme ale, že se snad domluvíme se zástupci průmyslové zóny, že si nějakou linku, jíž pro dopravu svých zaměstnanců potřebují, zafinancují. Lze čekat, že hlavně v předvánočním období nastane větší směnnost. V Chebu jsou sklady velkých e-shopů, které v tomto období čelí nejvyšší zátěži. Je třeba se na to připravit,“ naznačil starosta.

Moderní autobusy bude pohánět CNG

Změny jízdních řádů chebské městské hromadné dopravy se budou týkat zejména návaznosti na autobusové a vlakové spoje jiných dopravců. Budou rovněž reflektovat pracovní dobu firem na průmyslové zóně.

„Dotknou se ale všech linek MHD. Ten systém je provázaný, a jakmile se do něj sáhne, musí se upravit kompletně. Předpokládáme však, že přes prázdniny si to celé sedne a v září už problémy nebudou. Na začátku nového školního roku navíc začne lidi v Chebu vozit flotila nových CNG autobusů. První vozy by se měly v ulicích objevit v době letních prázdnin,“ dodal místostarosta Pavel Pagáč.