Spojů sokolovské MHD ubude. Město se tím snaží ušetřit statisíce ročně

Jitka Dolanská
  14:18
Zrušit některé málo využívané spoje plánuje MHD Sokolovsko, které zajišťuje autobusovou dopravu v Sokolově a sedmi okolních obcích. Důvodem je snaha ušetřit. Úsporný krok doporučila analýza optimalizace městské hromadné dopravy, kterou nechalo zpracovat město Sokolov. Zastávky ale rušit nebude.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

„Jde o víkendové spoje, které jedou velmi časně ráno, nebo naopak hodně pozdě večer. Ukázalo se, že ty autobusy jezdí často prázdné. Opatření musí schválit všechny obce, které MHD Sokolovsko obsluhuje,“ uvedl sokolovský starosta Petr Kubis s tím, že externí firma, která zjišťovala vytíženost linek, doporučila v rámci úspor zrušit i některé zastávky. To však Sokolov odmítl.

„Mezi návrhy na zefektivnění MHD bylo například zrušení zastávky u kláštera nebo u polikliniky. Žádné zastávky ale rušit nebudeme. Ta u kláštera je problematická z hlediska otáčení autobusů, protože jde o konečnou. Do budoucna se ji proto chystáme přesunout na takové místo, kde potíže nebudou. Navíc je nedaleko dům s pečovatelskou službou a máme zmapováno, že zde denně nastupuje šest až sedm desítek lidí, většinou seniorů nebo jejich příbuzných či návštěv,“ vysvětlil starosta.

Nové karlovarské autobusy MHD už budou klimatizované a nabídnou wifi

Zastávky zůstanou beze změn i v obcích, kam autobusy zajíždějí. „Původní úspora měla být přibližně 1,4 milionu korun. Po zachování zastávek je přibližně poloviční,“ doplnil Kubis.

Zrušení některých spojů je v krátké době už druhá změna v autobusech MHD Sokolovsko. V červnu se změnila výše jízdného. Oproti první polovině roku cestující při platbě v hotovosti dvě koruny ušetří. Když ale vytáhnou kartu, musí oproti dřívějšku tři koruny připlatit.

Přesto úhrada jízdenky bankovní či předplacenou kartou stále zůstává výhodnější. Důvodem změn byly stoupající náklady na provoz autobusů. Na změnách se shodly radnice všech měst a obcí, pro které MHD Sokolovsko zajišťuje autobusové spojení.

Dobrý řidič autobusu má pro dopravce v Karlovarském kraji cenu zlata

„Základní jízdné pro dospělého placené v hotovosti je od června namísto 27 už jen 25 korun. Při platbě bezhotovostně však jdeme ze 17 na 20 korun,“ upřesnil sokolovský místostarosta Jan Picka. Vysvětlil, že nízká cena při úhradě kartou měla motivovat k tomu, aby lidé začali v MHD víc využívat právě bezhotovostní platby.

Takto zaplacená jízdenka totiž byla o desetikorunu levnější. „To se podařilo, jenže v souvislosti se stoupajícími náklady musíme doplácet stále vyšší částky a už to není udržitelné,“ konstatoval Picka. Podle jeho slov se v souvislosti s přesunem většiny cestujících k bezhotovostní platbě začaly razantně snižovat výnosy z jízdného. Proto bylo nutné cenu navázanou na kartu zvýšit.

V Sokolově si lidé stěžují na MHD, někdy autobus vůbec nepřijede

„Součástí změn bylo rovněž ukončení podpory aplikace Seif a možnosti nákupu SMS jízdenek. Dopravce se k tomuto kroku rozhodl po vzoru jiných měst v Karlovarském kraji, a to zejména kvůli častému zneužívání této služby. Podle provozovatele si někteří cestující přeposílali jízdenky mezi sebou, což umožňovalo více osobám cestovat na jednu jízdenku. To v konečném důsledku vedlo ke ztrátám v systému,“ dodal mluvčí Sokolova Michal Švarc.

MHD Sokolovsko provozuje společnost Ligneta. Náklady na provoz byly za loňský rok 35,4 milionu korun. Na jízdném se podařilo vybrat 9,5 milionu korun. Rozdíl přibližně 26 milionů korun hradí obce a města zapojené do systému, a to podle předem dohodnutého podílu. Pro město Sokolov to představuje částku bezmála 20 milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Okolí pramenů v srdci Slavkovského lesa ožije, novou podobu navrhli studenti

Studenti Technické univerzity v Liberci navrhli podobu obnovy odpočinkového místa u Novoveské kyselky na Sokolovsku. Z osmi předložených návrhů porota vybrala tři vítězné, které se stanou základem...

Spojů sokolovské MHD ubude. Město se tím snaží ušetřit statisíce ročně

Zrušit některé málo využívané spoje plánuje MHD Sokolovsko, které zajišťuje autobusovou dopravu v Sokolově a sedmi okolních obcích. Důvodem je snaha ušetřit. Úsporný krok doporučila analýza...

24. října 2025  14:18

Máme málo informací, stěžují si Chebané kvůli historicky prvnímu referendu

Město Cheb zanedlouho čeká historicky první referendum. Hlasování se týká vzniku strategického podnikatelského parku, který by měl vzniknout v městské části Dřenice. Pokud k urnám přijde alespoň 35...

24. října 2025  9:38

Seniorka šla nad ránem ulicemi jen v noční košili, zamířila k lesíku u zahrádek

Pouze v noční košili a pantoflích vyrazila v pondělí nad ránem do chebských ulic třiaosmdesátiletá seniorka. Do jejího hledání se okamžitě pustilo několik policejních hlídek, které správným směrem...

23. října 2025  12:48

Policistům ujížděl motorkář se zákazem řízení, málem způsobil nehodu

Okamžikem, kdy nezastavil policejní hlídce, začala minulý pátek v Karlových Varech honička se šestatřicetiletým motorkářem. Ten si na úprku před muži zákona s dopravními předpisy hlavu nelámal. Jak...

23. října 2025  10:55

Varyáda září novotou. Obchoďák opravovali za provozu, pracovalo se i v noci

Bulváry široké jako městské ulice a k tomu přehršel obchodů a restaurací. Tak vypadá po rekonstrukci karlovarské obchodní centrum Varyáda. Jeho úprava trvala téměř dva roky a majitele vyšla na více...

22. října 2025  14:16

Ministr Kulhánek podal stížnost, nelíbí se mu přepočet mandátů pro Karlovarský kraj

Ministr pro místní rozvoj a dvojka kandidátky STAN v Karlovarském kraji v říjnových sněmovních volbách Petr Kulhánek podal návrh na kontrolu výpočtu při přikázání mandátů ve druhém skrutiniu. Kvůli...

22. října 2025  10:49

Život sbalený v batohu. Policisté dostali šest sad pro první pomoc v nouzi

U nejrůznějších neštěstí, problémů či dopravních nehod jsou často jako první. A aby se posádky policejních vozů nemusely do doby příjezdu zdravotníků spoléhat jen na autolékárničku, vozí s sebou v...

22. října 2025  10:04

Okolí pramenů v srdci Slavkovského lesa ožije, novou podobu navrhli studenti

Studenti Technické univerzity v Liberci navrhli podobu obnovy odpočinkového místa u Novoveské kyselky na Sokolovsku. Z osmi předložených návrhů porota vybrala tři vítězné, které se stanou základem...

21. října 2025  15:26

Počet charterových letů z Varů klesl na polovinu, letadla jsou ale plnější

Karlovarské mezinárodní letiště letos v letní sezoně odbavilo odbavilo v letošní letní sezoně 58 letů a 17 545 cestujících. To je zhruba o polovinu méně než v roce předchozím, jednotlivé spoje byly...

21. října 2025  9:27

Lávku na cyklostezce u Kauflandu sežrala dřevomorka, nová bude z oceli

Kvůli poškození dřevokaznou houbou uzavřel v pondělí karlovarský magistrát lávku na cyklostezce nedaleko obchodního centra Kaufland. Uzavírka potrvá do konce listopadu, cyklisté budou muset v tomto...

20. října 2025  11:22

Na hejtmanství vznikne mateřská škola, zájem o ni je nad očekávání velký

Nová mateřská škola by mohla v nejbližší době vyrůst v areálu Krajského úřadu Karlovy Vary v části města Dvory. Kraj tam plánuje založit firemní školku pro zaměstnance úřadu a přilehlých institucí....

20. října 2025  10:15

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.