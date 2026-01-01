Chodov zkusí obnovit městskou dopravu. Spoje však vyjedou jen na vyžádání

Chodov na Sokolovsku chce v letošním roce vyzkoušet dopravu po městě na vyžádání. Mohla by sloužit k přepravě menších skupin lidí, kteří se zejména ráno a večer potřebují dostat do práce nebo ze zaměstnání domů. Lidé by díky tomu nemuseli jezdit na krátké vzdálenosti vlastními auty. Město by chtělo dopravu na vyžádání vyzkoušet na jaře.
V Chodově chtějí od jara vyzkoušet hromadnou dopravu na vyžádání. Podobný systém funguje například na Svitavsku.

V Chodově chtějí od jara vyzkoušet hromadnou dopravu na vyžádání. Podobný systém funguje například na Svitavsku. | foto: Radek Latislav

Městská hromadná doprava skončila v Chodově v 90. letech minulého století. „Řešení vidíme v poptávkové dopravě, tak jak třeba úspěšně byla vyzkoušena v Libereckém kraji,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Město by proto chtělo dát na jaře lidem možnost objednat si dopravu dodávkou na místo, kam potřebují. K objednání by zájemci používali aplikaci v mobilním telefonu, podobně jako u přepravních služeb Bolt nebo Uber.

Chodov využije střechy budov, město má pak sloužit jako velká elektrárna

Podle starosty by služba pro město zřejmě nebyla zisková, ale pomohla by skupinám lidí, pro které by jiné způsoby veřejné dopravy přišly výrazně dráž. Odhad nákladů na zkušební provoz činí zhruba milion korun, bude ovšem záležet na zájmu uživatelů.

Navíc by to mohlo napomoci i tomu, aby si lidé nepořizovali auta jen pro místní přepravu po městě nebo do blízkého okolí. Výsledkem jsou totiž problémy s nedostatkem parkovacích míst.

Podle Pizingera jsou klasickou cílovou skupinou lidé, kteří pracují v průmyslové zóně na okraji města, ale bydlí ve vzdálenějších částech Chodova. Podobně by mohli služby využít i lidé dojíždějící za prací například do Karlových Varů, kteří nechtějí každý den jezdit k nádraží autem nebo chodit pěšky.

Chodov zkusí obnovit městskou dopravu. Spoje však vyjedou jen na vyžádání

