Silničáři začnou stavět další úsek dálnice D6, hotovo má být za dva roky

ŘSD uzavřelo smlouvu se sdr. EUROVIA CZ a.s., BERGER BOHEMIA a.s. a Stavby mostů a.s. na realizaci stavby “D6 Žalmanov-Knínice” za cenu 2 163,3 mil. Kč bez DPH. Na stavbu délky 6,9 km je vydáno povolení záměru v PM a realizace stavby bude zahájena na přelomu července a srpna t.r. https://t.co/1krjnOwxxD