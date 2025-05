Oprava Chebského mostu bude stát výrazně víc, zásadně omezí dopravu

Vyplynulo to z předběžných tržních konzultací, při kterých město oslovilo stavební firmy s dotazy na formu realizace zakázky a její možnou délku. Asi nejvýznamnější dopravní stavba v krajském městě za poslední léta vyjde na stovky milionů korun a výrazně zasáhne do dopravní situace.

Cílem tržních konzultací bylo zjistit náhled potenciálních firem, které by se mohly přihlásit do výběrového řízení, jak tuto stavbu pojmout. Ve hře byl takzvaný žlutý nebo červený FIDIC, což jsou formy zadání podle Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.

Žlutý FIDIC znamená sloučení projektové a stavební fáze, v druhé variantě by město připravilo projekt a dodavatel zajistil jen stavbu. Zároveň se město orientačně ptalo i na možné náklady rekonstrukce historického mostu.

„Vyšlo nám z toho, že bude lépe jít žlutým fidicem, to znamená metoda Design and Build (projekt a stavba). V září bychom vyhlásili výběrové řízení, kde bychom hledali už firmu, která sama vyprojektuje stavbu a sama postaví. Není to levnější postup, ale je to rychlejší, je to pružnější a my samozřejmě jako město musíme hledisko času sledovat, protože zavření Chebského mostu bude mít dopad do celého města,“ řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář.

I tak ale příprava stavby nebude záležitostí měsíců. Podle současných odhadů by projektování mohlo zabrat větší část příštího roku a se samotnou stavbou by se mohlo začít na konci roku 2026 nebo spíš na počátku roku 2027.

Původní odhady, že se investice vejde do 300 milionů korun, jsou už nyní nereálné a náklady směřují spíše ke 450 až 500 milionům. V případě rekonstrukce Chebského mostu nepůjde totiž o jednu stavbu, ale o čtyři na sebe navazující.

Budou se týkat jak samotných mostních konstrukcí, kterých je několik na sebe navazujících, ale i prostranství na straně k centru města, do Západní ulice, kde se posune silnice i železniční trať, zruší se podchody a celý prostor dostane jiný vzhled.

Na historický most z druhé poloviny 19. století byla v 80. letech umístěna nástavba, která je už ve špatném stavu. Podle Kováře je ale most ještě schopný v současném stavu na rekonstrukci počkat bez uzavírky.

S takzvaným žlutým fidicem má karlovarská radnice zkušenosti. Stejným způsobem totiž vyrostl nový most ve Dvorech. Ten slouží od podzimu 2021 a jeho předpokládaná životnost je sto let. Stál více než 150 milionů korun. Ještě předtím tento systém použilo Ředitelství silnic a dálnic při budování mostu v Doubí.