Karlovarský kraj rájem autonomní mobility? Šance je, napomáhá blízkost hranic

Jitka Dolanská
  12:53
Karlovarský kraj by mohl stát jednou ze tří oblastí pro testování autonomní mobility v Evropě, jejichž vznik plánuje podpořit Evropská komise. To by mohlo na západ Čech přilákat významné hráče v oblasti samořiditelných automobilů. Informovali o tom zástupci krajské hospodářské komory na jednání v Chebu, kde se sešli se svými protějšky ze Saska a Bavorska.
Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.

Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu. | foto: KHK Karlovarského kraje

Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory
„Znamenalo by to proměnu celého regionu. Otevřel by se prostor pro inovace, výzkum i nové vzdělávací příležitosti. Z Karlovarského kraje by se tak stala skutečná laboratoř mobility budoucnosti, kde se potkává průmysl s vizí, technologie s praxí a české know-how s německou precizností,“ řekl Tomáš Linda, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Podle Petra Vašty, garanta sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory, má právě karlovarský region v evropském měřítku mimořádné parametry.

Byl jsem za blázna, ale moje vize v autonomní mobilitě se naplňují, říká odborník

„Je to kompaktní území, dokážeme pojit správu všech kategorií komunikací a už nyní máme velký náskok v budování potřebné infrastruktury. Právě tato kombinace je v evropském měřítku unikátní, protože jinde testování pokrývá zpravidla jen jeden typ silnice na relativně malém prostoru,“ zmínil výhody Petr Vašta s tím, že projekt by mohl mít i přeshraniční dosah, a to díky poloze na hranicích.

„Navíc se německé technologie přirozeně doplňují s českým konceptem. Mohlo by tak vzniknout první přeshraniční testovací prostředí v Evropě, což by do regionu přivedlo špičkové technologické firmy, které takové prostředí potřebují,“ naznačil.

Jak uvedla Tereza Čížková z ministerstva dopravy, od letošního roku je v Česku možné provozovat vozy s takzvanou automatizovanou úrovní řízení 3.

„Jde o vozidla, která dokážou samostatně řídit například na dálnici, zatímco řidič může vykonávat jinou činnost. Velmi intenzivně se připravujeme i na čtvrtou úroveň, což je plně autonomní provoz bez přítomnosti řidiče, která je velmi důležitá právě pro úspěch vznikajícího prostředí v Karlovarském kraji. S tím však souvisí řada nových otázek, od odpovědnosti přes uchovávání dat až po bezpečnost a důvěru veřejnosti,“ vysvětlila.

Plán získal přeshraniční podporu i díky tomu, že Karlovarský kraj je v přípravách testovací infrastruktury dál než sousední regiony.

„Evropa, včetně Německa, v oblasti autonomních technologií zaostává za Spojenými státy nebo Čínou. Důvodem je důraz na maximální bezpečnost, která zpomaluje zavádění nových technologií. Přesto chceme autonomní systémy dál rozvíjet a to jak na spolkové, tak na regionální úrovni,“ konstatoval Michael Stritzke ze Saského ministerstva pro hospodářství, práci a dopravu.

Bavoráky a rollsy bez řidiče testují v Česku. BMW otevřelo největší polygon

O praktických zkušenostech z Bavorska hovořil Martin Grillenberger z Bavorského státního ministerstva bydlení, výstavby a dopravy. „V našem regionu klastr mobility propojuje univerzity, podniky a státní správu. Díky tomu se daří realizovat různé výzkumné a pilotní projekty v oblasti autonomní dopravy. To vše bychom rádi sdíleli s partnery v prostředí Karlovarského kraje,“ dodal.

V rámci akce se také představila autonomní formule eForce z Českého vysokého učení technického v Praze, kterou si bylo možné prohlédnout v areálu společnosti Lagarde Spedition.

11. října 2024
Vstoupit do diskuse

