Vyšší úroveň autonomní mobility. Chebem může jezdit samořiditelný popelářský vůz

Jitka Dolanská
  16:27
Samořiditelné vozidlo, které bude na pěší zóně v Chebu zajišťovat vysypávání odpadkových košů, diagnostický vůz pro kontrolu pozemních komunikací, kyvadlová doprava mezi odstavnými parkovišti nebo nákupními centry ve městech či nultá linka chebské MHD. Plány pracovat v regionu na vývoji a zavádění autonomních technologií do života dostaly díky změnám v legislativě nový impuls.
Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory

Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory | foto: KHK Karlovarského kraje

Petr Vašta, garant sekce Informační a autonomní technologie Krajské hospodářské...
Na EXPO 2025 v japonské Ósace se Karlovarský kraj prezentuje projektem...
Na EXPO 2025 v japonské Ósace se Karlovarský kraj prezentuje projektem...
Na EXPO 2025 v japonské Ósace se Karlovarský kraj prezentuje projektem...
13 fotografií

Odborníci v Karlovarském kraji se už nyní chystají na další, vyšší úroveň autonomní mobility. V regionu vzniká laboratoř autonomního řízení, která má sloužit k testování potřebných technologií jako celku. Od vozidel přes infrastrukturu až po provozní scénáře a práci s veřejností.

„Legislativní zavedení autonomie úrovně L3 je potřebný mezikrok, který posouvá Českou republiku směrem k moderní a bezpečnější dopravě. Skutečný potenciál autonomní dopravy však přináší až úroveň L4, kterou ale česká legislativa prozatím neřeší,“ říká Petr Vašta, který se v Karlovarském kraji rozvoji autonomní mobility dlouhodobě věnuje a je také garantem sekce autonomních technologií krajské hospodářské komory.

Karlovarský kraj rájem autonomní mobility? Šance je, napomáhá blízkost hranic

Autonomní řízení úrovně L3 umožňuje vozidlu za určitých okolností převzít plně řízení, jeho řidič však musí být schopný do deseti sekund zareagovat a vlády nad autem se znovu ujmout.

Podle Vašty se Karlovarský kraj na zavádění vyšší úrovně autonomní mobility už nyní systematicky připravuje. Poznatky získané v reálném provozu totiž mohou pomoci při vývoji technologií i přípravě potřebné legislativy.

„Postupujeme krok za krokem. Začínáme malými, bezpečnými projekty, které kladou důraz na nízkou rychlost, bezpečnost, osvětu a vzdělávání. Na nich si veřejnost může tyto technologie v praxi vyzkoušet a pochopit jejich přínos. Patří sem například autonomní košovka, tedy vozidlo, které se bude pomalu pohybovat na pěší zóně v Chebu a zajišťovat vysypávání odpadkových košů. A mnohé další,“ naznačuje specialista na autonomní dopravu.

Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory
Petr Vašta, garant sekce Informační a autonomní technologie Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje s maskotem EXPO 2025 Ósaka (29. dubna 2025)
Na EXPO 2025 v japonské Ósace se Karlovarský kraj prezentuje projektem autonomního minibusu pro Mariánské Lázně.
Na EXPO 2025 v japonské Ósace se Karlovarský kraj prezentuje projektem autonomního minibusu pro Mariánské Lázně.
13 fotografií

Tak daleko ale zatím podle něj situace zatím nedospěla. Zákon sice umožňuje řidiči za určitých podmínek využít úroveň autonomního řízení L3, ovšem jen na dálnicích a silnicích s oddělenými jízdními směry, omezeným počtem křižovatek a předvídatelným provozem. Právě tady už je možné potkat vozidlo, které je schopné samo řídit, brzdit i zrychlovat a zároveň průběžně sledovat provoz.

„Řidič v tomto režimu nemusí nepřetržitě sledovat vozovku a může se věnovat jiné činnosti – například práci na tabletu, čtení e-mailů nebo sledování videa,“ uvádí Michal Holoubek ze společnosti VARS BRNO, která se zabývá vývojem inovativních technologií v dopravě. Podle jeho slov spočívá zásadní rozdíl oproti současným asistenčním systémům v odpovědnosti.

Auta, která vidí za roh. Karlovarský kraj se na EXPO prezentuje autonomními vozidly

„Po dobu aktivace systému ji nenese řidič, ale vozidlo, respektive jeho výrobce. Platí však, že řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení, pokud ho k tomu systém vyzve, a to v řádu několika sekund. Za volantem tedy není možné usnout. Nejde tedy o plně autonomní režim schopný zvládnout všechny situace bez zásahu člověka, ale o technologii, která řidiči dočasně uleví, nikoliv ho zcela vyřadí z řízení,“ upozorňuje Holoubek.

Autonomní režim třetí úrovně nepůjde zapnout kdykoliv a kdekoliv. Vozidlo samo vyhodnotí, zda jsou splněny všechny podmínky – tedy schválený úsek komunikace, vhodné počasí a správně fungující senzory.

„Typicky to může být plynulá jízda po dálnici ustálenou rychlostí. Odpadá neustálé zrychlování, brzdění, předjíždění a hlídání odstupu, což jsou monotónní a únavné činnosti. Naopak při složitějších situacích, nehodách, uzavírkách nebo náhlých změnách dopravního značení, se řízení vrátí zpět do rukou člověka. Totéž platí při zhoršených povětrnostních podmínkách, jako je hustá mlha nebo zasněžená vozovka, kdy je schopnost ‚vidět‘ u senzorů velmi omezená,“ podotýká Holoubek.

Byl jsem za blázna, ale moje vize v autonomní mobilitě se naplňují, říká odborník

Zavedením autonomní dopravy se podle něj provoz na silnicích pravděpodobně výrazně nezmění. Vozidla s autonomií úrovně L3 se podle něj budou chovat spíše konzervativně a opatrně.

„Hlavním cílem je bezpečnost a plynulost, nikoliv rychlost. Zajímavější dopady se mohou projevit nepřímo, například u firemních flotil. Snížení únavy řidičů a lepší předvídatelnost jízdy mohou znamenat méně nehod a nižší provozní náklady,“ naznačuje Holoubek a stejně jako Petr Vašta míní, že autonomní řízení úrovně L3 není konečným cílem, ale spíše testovací fází v reálném provozu, i když už legislativně ukotvenou.

Plně autonomní automobily, které zvládnou všechny situace bez zásahu člověka, tak zatím zůstávají hudbou budoucnosti.

11. října 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

ilustrační snímek

Přiznal se, že sáhl studentce pod tričkem na bradavku. Středoškolský pedagog M. S. za to u chebského soudu dostal peněžitý trest ve ve výši 100 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

Kapli, která vydala relikviář, budou návštěvníci obdivovat už letos

Končí rekonstrukce hradní kaple, pod jejíž podlahou majitelé hradu a zámku...

V Bečově nad Teplou na Karlovarsku končí práce na záchraně horního hradu. Poslední částí je konzervace hradní kaple, kde byl před 40 lety objeven relikviář svatého Maura. Restaurátoři pracovali na...

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

Vyšší úroveň autonomní mobility. Chebem může jezdit samořiditelný popelářský vůz

Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory

Samořiditelné vozidlo, které bude na pěší zóně v Chebu zajišťovat vysypávání odpadkových košů, diagnostický vůz pro kontrolu pozemních komunikací, kyvadlová doprava mezi odstavnými parkovišti nebo...

14. ledna 2026  16:27

Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží

Stavbu náročného úseku cyklostezky mezi Dalovicemi a Všeborovicemi provázejí...

Část páteřní cyklostezky Ohře u Všeborovic na Karlovarsku by se měla otevřít letos v létě. Ačkoli je už povrch dokončený, lidé ji ještě využívat nemohou. Důvodem je nestabilní svah, ze kterého na...

14. ledna 2026  10:15

V Ostrově otevřeli moderní pavilon lůžkové psychiatrie, stavba netrvala ani rok

Kapacita pavilonu je 96 míst ve dvou a jednolůžkových pokojích.

Téměř stovce pacientů s psychiatrickými potížemi se dostane pomoci v novém specializovaném lůžkovém oddělení Nemocnice Ostrov. Díky modulární technologii budovu postavili v rekordně krátké době...

13. ledna 2026  15:38

Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

ilustrační snímek

Přiznal se, že sáhl studentce pod tričkem na bradavku. Středoškolský pedagog M. S. za to u chebského soudu dostal peněžitý trest ve ve výši 100 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

13. ledna 2026  10:07

Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

ilustrační snímek

Víkendová stomatologická pohotovost přestala od počátku roku fungovat na Chebsku. Lidé s akutními bolestmi zubů tak musí za ošetřením vyjet na zubní pohotovosti v karlovarské či sokolovské nemocnici....

12. ledna 2026  15:35

Magnetická rezonance i nové heliporty. Krajské zdravotnictví čeká rok investic

Nová angiolinka umožní kvalitnější zobrazení srdce a rozšíří možnosti...

Lékaři v Karlovarské krajské nemocnici letos budou pracovat s novými přístroji. Kraj uvolnil na jejich nákup 70 milionů korun, a to formou příplatku mimo základní kapitál. Nemocnice už dostala kladné...

12. ledna 2026  9:41

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Tři stromořadí nominoval Karlovarský kraj při návratu do soutěže Alej roku

Lipová alej ve Smetanových sadech v Karlových Varech

Karlovarský kraj má po několikaleté přestávce své zástupce v soutěži o titul Alej roku. Nominovaná je lipová alej ve Smetanových sadech v Karlových Varech, Studentská alej a Stromokruh v Sokolově a...

11. ledna 2026  9:08

Kapli, která vydala relikviář, budou návštěvníci obdivovat už letos

Končí rekonstrukce hradní kaple, pod jejíž podlahou majitelé hradu a zámku...

V Bečově nad Teplou na Karlovarsku končí práce na záchraně horního hradu. Poslední částí je konzervace hradní kaple, kde byl před 40 lety objeven relikviář svatého Maura. Restaurátoři pracovali na...

10. ledna 2026  8:55

Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po rušné čtyřproudovce

Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po průtahu krajským městem

Na průtahu Karlovými Vary v místech, kde mohou auta svištět rychlostí až 110 kilometrů v hodině, se ve čtvrtek dopoledne pohybovala chodkyně. Podle zjištění iDNES zabloudila při návratu z procházky....

9. ledna 2026  13:05

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Čestná občanství pro americké osvoboditele převezme v Aši velvyslanec USA

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října...

Aš se chystá na vzácnou návštěvu. Letos v dubnu by měl na západ Čech zamířit americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick. Osobně si chce přijet pro plakety dokládající, že město Aš...

9. ledna 2026  10:10

Mrzne, až praští. Na mnoha vodních plochách však pro bruslaře není bezpečno

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Místy až dvanácticentimetrová vrstva ledu. Tak to vypadá například na přehradě Skalka. I když tak silný led člověka bez problémů unese, vodohospodáři před bruslením na vodních plochách varují. Mohou...

8. ledna 2026  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.