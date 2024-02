Cheb kvůli kolonám plánuje přestavbu křižovatky i další most přes Ohři

Řešením by mohla být přestavba na takzvanou chytrou křižovatku řízenou semafory. Úlevu a rozvolnění dopravy by mohl přinést i další most přes řeku Ohři.

„Odvést část automobilů přes řeku na sídliště Zlatý Vrch a dál na ulici Ašská by mohlo být pro zlepšení dopravy v Chebu zásadní. Stavbu mostu považujeme do budoucna za stěžejní strategickou investici města,“ potvrdil chebský starosta Jan Vrba.

Nový most nebude levný

V Chebu si kvůli plánovanému přemostění nechali udělat studii dopravních proudů na obou stranách řeky Ohře. Ta ukázala, že nejvhodnější místo je poblíž železničního viaduktu u Ottova jezu v Truhlářské ulici.

„Studie byla rozsáhlá a nabídla dvě řešení. Jedním je postavit most u Ottova jezu, druhým stavba přemostění proti proudu řeky blíž centru města. Z hlediska dopravy byly obě varianty přibližně stejné,“ vysvětlil starosta.

Náklady na most u Ottova jezu jsou však o nějakých 80 milionů korun nižší. „Navíc bychom nemuseli řešit problémy s vlastnictvím pozemků a další záležitosti,“ řekl starosta.

K novému mostu by se řidiči dostali Truhlářskou ulicí, po překonání řeky se napojí na kruhový objezd pod panelovými domy a odtud mohou pokračovat do ulic Boženy Němcové či Dvořákova. Postavit nový silniční most přes Ohři však nebude levné.

Návrat ke světelné křižovatce?

Místostarosta Pavel Pagáč odhadl, že cena by se vyšplhala vysoko nad 100 milionů korun. Financování projektu je zatím ve hvězdách. Radnice ve snaze zlepšit průjezdnost okružní křižovatky u Teska, kam se sbíhá velká část dopravních tepen města, zvažuje rovněž variantu přestavět kruhový objezd zpět na klasickou křižovatku řízenou světly.

„Dřív se mělo za to, že kruhový objezd je propustnější než křižovatka se semafory,“ podotkl Vrba.

To ale dnes už nemusí být pravda. Existují inteligentní světelné křižovatky, které dokážou reagovat na aktuální situaci a řídí provoz podle mocnosti dopravních proudů. „Měření má ukázat, jestli by nebylo s ohledem na propustnost lepší vrátit se k původní světelné křižovatce. Samozřejmě vylepšené o chytrou technologii,“ uvedl Vrba. Připomněl, že za poslední dobu se poměry v dopravě zásadně změnily.

Problémem jsou kamiony

„Hustota dopravy je dnes úplně jiná, na to musíme reagovat. Proto plánujeme měřit počty projíždějících automobilů i na dalších místech ve městě. Například na ose Evropská – Ašská. Inteligentní semafory by se měly totiž objevit i na dalších křižovatkách. K tomu ovšem potřebujeme vědět, jak se doprava mění s ohledem na denní dobu a roční období a také kam se vozy rozptylují. Jen tak budeme moci řídit dopravu efektivněji,“ poznamenal Vrba.

Zdůraznil, že do Chebu navzdory zákazu míří i řada nákladních automobilů. Mnohé by přitom do města zajíždět vůbec nemusely.

„Velký problém máme například s kamiony, které jezdí na nádraží vyložit dřevo. V tomto období je jich skutečně hodně. Často jedou přes město, protože to je o pár kilometrů kratší než přes jihovýchodní obchvat. To je věc, kterou taky chceme řešit. I s tím nám může pomoci měření hustoty provozu,“ dodal Vrba.