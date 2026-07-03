Na karlovarský filmový festival autobusem. V kraji to půjde dokonce i zadarmo

Autobusy budou pro cestující zdarma, držitelé festival passů navíc mají zdarma i cestu městskou hromadnou dopravou. Jízdní řád je připravený tak, aby se lidé včas dostali do kina a poté si mohli užít program v ulicích. Konkrétní odjezdové časy pro jednotlivá stanoviště je možné najít na stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary.
V pátek vyjely také přímé spoje autobusové linky Plzeň – Karlovy Vary. V souvislosti s mezinárodním filmovým festivalem tak vznikne rychlé dálkové spojení ze západočeské metropole do Karlových Varů. Autobus vyráží z Centrálního autobusového nádraží v Husově ulici v 9:20 a nazpět z Karlových Varů vyjede v 17:34 hodin.
|
Festivalovým Varům uleví hromadná doprava, autobusy svezou lidi zdarma
Autobusy mezi oběma krajskými městy budou stavět pouze ve vybraných zastávkách a díky tomu zvládnou cestu o 20 minut rychleji než běžné linkové spoje.
Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary mohou i letos zdarma vyrazit festivalovým autobusem do Mattoni Muzea v Kyselce. Autobusová linka od Divadelního náměstí do Kyselky pojede v průběhu festivalu v 10 a ve 13:30 hodin.
Vrchní, prchni! za symbolickou korunu
Ve středu 8. července navíc zájemce čeká filmové odpoledne v Obecním kině Kyselka s promítáním legendární komedie Vrchní, prchni! Vstupenky budou k dispozici na webových stránkách kina za symbolickou cenu korunu od pátku 3. července.
|
Míříte z Prahy na filmový festival do Varů? Jeďte bez přestupu a celkem levně
„Festival v Karlových Varech každoročně přivádí do regionu tisíce návštěvníků a jsme rádi, že jim můžeme nabídnout možnost objevit místa neodmyslitelně spjatá s příběhem značky Mattoni. Díky bezplatné dopravě si mohou udělat příjemný výlet do Kyselky, navštívit muzeum a letos navíc zažít i jedinečné filmové odpoledne v místním kině,“ říká tisková mluvčí Mattoni 1873 Lutfia Miňovská.
Provoz festivalového autobusu bude i letos zajišťovat Dopravní podnik Karlovy Vary.