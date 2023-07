Nový model dopravy v Karlovarském kraji zajistí 170 nových autobusů na CNG

Projekt za více než miliardu korun podpořila evropská dotace. Takřka všechny stroje by měli dopravci převzít do 15. listopadu. „Z jednašedesáti středních autobusů jich je 46 už vyrobeno,“ konstatoval Jiří Vaněček, předseda představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary.

Na výběr bylo ze tří variant

Asi dvě desítky menších vozů by pak měly být k dispozici od února příštího roku. „Jsou to ale záložní autobusy, takže nehrozí, že by 1. ledna některé spoje nevyjely,“ doplnil jej ředitel dopravní společnosti Lukáš Siřínek. Podle krajského zastupitele Jana Bureše existovaly tři varianty toho, jak zajistit meziměstskou dopravu v regionu.

„První bylo vytvořit nový krajský dopravní podnik. Druhou vypsat soutěž na jednotlivé tratě,“ naznačil Bureš. Jako nejlepší se nakonec ukázala právě ta třetí, vertikální spolupráce kraje, Karlových Varů a městského dopravního podniku. Karlovy Vary jsou totiž jako jediné město v kraji stoprocentními vlastníky dopravní společnosti.

Nový projekt posvětilo ministerstvo

Dopravní podnik by se podle Bureše nemohl přihlásit do otevřené soutěže. Hendikepoval by ho fakt, že dostává městské dotace. Náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek míní, že nový způsob zajištění meziměstské dopravy zjednoduší systém. „Určitě se nevyhneme některým potížím, ale věřím, že do budoucna se potvrdí, že je tato cesta správná,“ řekl náměstek.

„Požádali jsme ministerstvo dopravy o kvalifikované stanovisko, zda je regionální dopravu takto možné nastavit podle národních i evropských předpisů. Podle vyjádření ministerstva to jde,“ potvrdil Jan Bureš fakt, že se projekt dočkal posvěcení z nejvyšších míst. Dětským chorobám se ovšem nový systém dopravy patrně nevyhne.

Dotace byla 600 milionů korun

Jednou z nich asi bude čerpání paliva. Síť plnicích stanic CNG v kraji není dostatečná. „Nejsložitější je situace na Mariánskolázeňsku. S distributorem plynu už ale jednáme o možnosti vybudovat plnicí stanici ve Velké Hleďsebi u areálu Krajské správy a údržby silnic. Podobně je tomu na Bochovsku,“ řekl Bureš.

Karlovarský kraj nakoupil s pomocí evropské dotace celkem 170 autobusů. Větší část z nich tvoří kapacitně menší stroje, do kterých se vejde maximálně 30 lidí. „Těch je 109,“ upřesnil Jiří Vaněček. Zbývajících 61 vozů je střední kapacity. Kraj za ně celkem zaplatil více než miliardu, 600 milionů však tvořila dotace.

Ekologie, klimatizace i wi-fi

„Jsou to úplně nové nízkoemisní vozy,“ zhodnotil hlavní pozitivum nákupu Jan Bureš. Cestujícím nabídnou vysokou míru pohodlí i nadstandardních služeb. Mezi ně bude patřit například wi-fi či klimatizace. To, na kterých linkách nasadit které autobusy, je věcí krajského koordinátora. „Musí brát ohled na vytíženost jednotlivých spojů i na doplňování paliva,“ podotkl Bureš.

V souvislosti s novým systémem řešení meziměstské dopravy v Karlovarském kraji spustil karlovarský dopravní podnik personální kampaň na zajištění dostatečného počtu řidičů. „Budeme jich potřebovat řádově 150,“ konstatoval Lukáš Siřínek.