Řešte problémy příhraničí, apeluje ašský starosta dopisem na premiéra

Stav, který v dopise popisuje, už podle něj překročil hranici únosnosti.

Starosta vyzval premiéra, aby se zasadil o okamžité řešení krize. „Aš se již delší dobu potýká s množstvím závažných problémů, které v řadě případů překračují možnosti samosprávy a přímo ohrožují kvalitu života našich občanů i fungování veřejných služeb,“ napsal v dopise.

Jeho dopis je reakcí na incident v ordinaci dětské lékařky, která pak na dveře ordinace vyvěsila cedulku s konstatováním, že „S ohledem na zvyšující se agresivitu Romů s okamžitou platností tyto neregitstruji“.

Začalo to v ordinaci

Právě narůstající agresivita a vulgarita vůči lékařům je podle starosty jedním z nejpalčivějších problémů, který před časem vyústil v odchod minulé pediatričky. „Odešla po incidentu, který ohrozil její bezpečí. Druhé lékařce musel být do ordinace přidělen policejní dohled, což je nejen alarmující, ale také demotivující pro další zdravotníky, kteří by u nás chtěli působit,“ informoval Kokoř a dodal, že to, co se v Aši stalo, je důsledkem narůstajících problémů se zajištěním základního ústavního práva na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči.

„Je smutné, že se občané České republiky tohoto práva musejí domáhat násilným, agresivním a vulgárním chováním. Podobná atmosféra panuje i ve školách, kde se projevuje agresivní chování některých rodičů a dětí. Tyto konflikty nejen narušují vzdělávání, ale také demotivují pedagogy, kteří se musí potýkat s rostoucími nároky na zvládání těchto situací. Navíc nedostatek kvalifikovaných pedagogů a odborných pracovníků zhoršuje už tak náročnou situaci na školách,“ varoval starosta Kokoř.

Další klíčový problém podle něj spočívá v takzvaném „obchodu s chudobou“. Jak uvedl, problém nadále bují a města nemají žádné účinné nástroje, jak tomu čelit. „Nájemníci v ubytovnách často vytvářejí neudržitelný tlak na veřejné služby, zatímco majitelé těchto zařízení profitují na úkor celé společnosti. Chybí klíčový personál – policisté, kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, lékaři, sociální pracovníci a odborníci na práci s problémovými komunitami.

Bez nich není možné situaci efektivně řešit,“ poukázal v dopise starosta a doplnil, že to vše přispívá ke zvyšujícímu se napětí mezi občany, kteří mají pocit, že stát na problémy příhraničních regionů rezignoval.

Starostovi vadí také to, že města nemají přehled o skutečném počtu svých obyvatel. Současné zákony prý nedávají samosprávám dostatečné nástroje k tomu, aby mohly sledovat migraci a pohyb obyvatel, což následně radnice paralyzuje v efektivním plánování a poskytování služeb.

„Situace v Aši a podobných regionech se neustále zhoršuje. Proto žádáme o posílení stavu Policie ČR v našem městě, přijetí opatření k eliminaci obchodu s chudobou, zvýšení podpory pro zdravotníky v periferních oblastech, zajištění kvalifikovaných pedagogů a sociálních pracovníků prostřednictvím cílených programů a investic. Také uvítáme zavedení mechanismů, které nám umožní získat aktuální přehled o skutečném stavu obyvatel. Potřebujeme posílit odbornou podporu školám a zavést programy prevence agresivního chování mezi žáky a rodiči,“ dodal Vítězslav Kokoř.

Dlouho neřešený problém

Bývalý dlouholetý starosta a posléze místostarosta, nyní důchodce Dalibor Blažek, dává svému nástupci zapravdu. „Problém, který má Aš, mají navíc aktuálně úplně všechna města v příhraničí. Neřešila to vláda Fialy, neřešila to vláda Babiše, a předtím ani vláda Sobotky. Pokud se nepřijmou opravdu koncepční řešení, situace se nezlepší,“ tvrdí.

„Já už jsem na to upozorňoval asi před 17 lety, a to ještě nebyla ta situace zdaleka tak špatná, jako to je teď. V televizním pořadu byl se mnou ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a prezident České lékařské komory Milan Kubek. A ti mi tehdy vysvětlili, že je lékařů dost a že přeháníme. Od té doby se vůbec nic koncepčního neudělalo. Otevřený dopis je dobře, ale to myslím nestačí. Podle mě by se měla spojit města v příhraničí, protože samotná Aš v tom nic nesvede. Pokud si to ovšem nechce vzít jako nějaký prapor.