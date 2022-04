K úhradě odpadu se ve Varech nepřihlásila pětina lidí, riskují vyšší poplatek

„Poplatek za letošní rok budeme vyměřovat v lednu 2023,“ uvedl karlovarský radní Martin Dušek.

Pokud se i v tomto termínu najdou lidé, kteří povinnost nesplní, má město podle zákona možnost vyměřit jim na základě dat svozových firem až trojnásobnou výši poplatku.

„Druhou možností je odvézt jim svozovou nádobu. To by ale způsobilo nepořádek v ulicích. Je to taková tenká linie, na které balancujeme,“ konstatoval radní.

Informační kampaň upozorňující na změnu, která vyplývá z novely zákona o odpadech a místních poplatcích, přitom byla podle Duška dostatečně masivní. „Několikrát jsme ji avizovali na stránkách radničních listů i na profilech města na sociálních sítích,“ konstatoval.

Navíc podle něj odbor financí a ekonomiky obeslal hříšníky dopisy, případně je kontaktoval telefonicky. „Budeme se snažit o dohodu se všemi,“ doplnil Dušek.

Podle mluvčího magistrátu Jana Kopála může být problém i v tom, že se poplatek nově dotýká také majitelů rekreačních objektů. „I ti musejí nově platit minimální poplatek 30 korun měsíčně,“ vysvětlil mluvčí.

Na druhou stranu ovšem mezi těmi, kteří tuto povinnosti nesplnili, jsou podle radního Duška i majitelé domů v samotném městě.

Sokolov byl úspěšnější

V Sokolově, kde na změnu začali upozorňovat na webu města už v říjnu loňského roku, se kampaň setkala s větším úspěchem. „Aktuálně evidujeme asi dvacítku majitelů objektů, kteří se k povinnosti ještě nepřihlásili,“ potvrdil Vladimír Meluzín, mluvčí sokolovské radnice s tím, že informativní kampaň běží i nadále.

O její úspěšnosti svědčí i fakt, že většina těch, kterých se tato povinnost týkala, se k místnímu poplatku přihlásila už v termínu do 15. ledna letošního roku. „Z 1 174 jich bylo zhruba 1 100,“ konstatoval mluvčí.

Nezastírá ale, že lidem musela radnice „pomoct“ formou adresné kampaně. „Obeslali jsme je informativním dopisem,“ potvrdil mluvčí. Tento způsob bude podle něj město využívat i u zbývajících hříšníků.

Radnice každý rok doplácí

Pro obyvatele Chebu se s novelou zákonů o odpadech a místních poplatcích nic nemění. Svoz totiž už řadu let hradí formou místního poplatku. Nic se nezmění ani na jeho výši, která zůstává na sedmi stech korunách za osobu a rok. Přesto chebská radnice bude svoz a likvidaci komunálního odpadu bedlivě sledovat. Každoročně na tuto službu totiž město doplácí.

„Chceme mít představu, kolik městskou pokladnu tato komodita letos celkově stojí,“ řekl chebský místostarosta Ladislav Hrubý. Na poplatcích radnice ročně vybere přibližně 22 milionů korun. Tato částka ovšem náklady na tuto službu nepokryje v plné výši.

Jen svoz komunálního odpadu aktuálně stojí město 35 milionů. Až do loňského roku Chebští za vše kolem odpadů, tedy třídění, svozy všech druhů odpadů, jejich likvidaci, provoz sběrných dvorů a třeba i úklid černých skládek, vydali z rozpočtu okolo 50 milionů korun ročně.