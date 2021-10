Kraj uleví Chebu, převezme od něj domov pro postižené děti Vilík

Do té doby bude třeba převod doladit z hlediska zdravotních pojišťoven a ministerstva. Podle krajské mluvčí Jany Pavlíkové byl už záměr projednán a kraj se připravuje na to, aby mohl v daném termínu službu převzít.



Podle chebského starosty Antonína Jalovce je město v tomto směru absolutní raritou, protože města podobné velikosti takovou službu v rámci republiky neprovozují.

„Kraj má podobné služby, ty se ale specializují na dospělé klienty. Tato je výjimečná tím, že slouží lidem se zdravotním postižením v dětském a dorosteneckém věku. Služba tak zapadne do krajské koncepce sociálních služeb a nás to zbaví obrovského břemene,“ uvedl starosta Jalovec s tím, že město každoročně ze svého rozpočtu doplácí na provoz Vilíka nemalé peníze.

„Roční náklady na pobytovou službu, která má kapacitu třináct dětí, ale aktuálně je jich tam o něco méně, se pohybují přes jedenáct milionů korun. Z toho více než šest milionů korun jde z městského rozpočtu. Většinu klientů této služby tvoří děti, které někdy nejsou ani z Chebu. Navíc vila, kde služba sídlí, je pro provoz moderní sociální služby nevhodná. Nemá bezbariérový přístup, obtížně se zde manipuluje třeba s vozíky, navíc je ve špatném technickém stavu, a potřebuje tudíž nákladnou rekonstrukci,“ popsal Jalovec důvody, které Cheb vedly k úvahám o převodu služby.

Dalším byl enormní nárůst nákladů. „Paní ředitelce jsme zadali analýzu služeb a případné návrhy na to, jak alespoň zmírnit trend rostoucích nákladů. A z ní vyplynulo, že opravdu asi největší nárůst je u Vilíka,“ doplnil starosta.

Město zároveň na kraj převede celou vilu s pozemkem. Na něm by výhledově mohla vyrůst nová bezbariérová budova, která by byla pro tuto službu vhodnější. Navíc by zde v budoucnu mohly fungovat třeba další služby, například pro děti s poruchami autistického spektra.