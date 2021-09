V novém domově najdou senioři zázemí i zábavu, třeba i dobovou kavárnu

„Abychom zvládli všechny potřebné náležitosti, zdravotní prohlídku i komfortní adaptaci každého klienta, jsme schopni přijmout dva, maximálně tři denně. Aktuálně je otevřeno první patro, v němž je k dnešnímu dni dvacet seniorů,“ uvádí Pavel Kyzlink, ředitel domova.



„Naše kapacita je 184 lůžek, pokud budou obsazeny všechny pokoje dvěma osobami. Kdo bude mít zájem, může mít pokoj jednolůžkový,“ dodal ředitel. V tom případě by se kapacita pohybovala okolo 150 míst.

Kromě pokojů budou mít klienti domova k dispozici kuchyň, která vaří pouze pro ně a zaměstnance, několik jídelen, kadeřnictví, manikúru a pedikúru. V objektu bude také kavárna.

„Ta bude sloužit nejen klientům domova, ale i jejich příbuzným při návštěvách nebo veřejnosti. Kavárna bude přístupná i zvenčí,“ vysvětlil Kyzlink. Zajímavostí je reminiscenční místnost v prvním patře zařízená ve stylu doby, kdy většina klientů byla v produktivním věku.

„Krásné moderní prostředí je jedna věc. Samotná budova je ale prázdná schránka. To, co z ní dělá opravdový domov pro naše klienty, jsou prvotřídní služby a tým pečujících profesionálů,“ vysvětluje Pavel Kyzlink. V současné době o klienty domova pečuje 50 zaměstnanců. Při plném obsazení jich bude zaměstnávat 80 až 100. Nejvíce, zhruba 80 procent, je pracovníků přímé péče.

Zařízení se bude snažit svým klientům vytvořit co nejpříjemnější prostředí. „Je to domov, ne zdravotnické zařízení, nikoho neomezujeme. Ke všem přistupujeme individuálně,“ zdůraznil ředitel. Pro klienty jsou připravené aktivizační programy, mohou tvořit, zpívat, počítá se i s canisterapií, arteterapií, mezigeneračními setkáváními a spoluprací s karlovarskými seniorskými spolky.

Cílovou skupinou domova jsou lidé nad 55 let bez ohledu na to, jestli mají nějakou geriatrickou diagnózu. Někteří z nich třeba jen nechtějí být ve stáří sami. Jeden z klientů domova je v osmašedesáti letech stále zaměstnán, ale zůstal právě sám. „Hledal nějakou alternativu, kde trávit víkendy nebo večery, s někým si popovídat. Je naším klientem. Není to nic výjimečného,“ řekl ředitel.

Zájem o umístění v domově je podle ředitele vysoký. V současné době řeší zhruba stovku žádostí o přijetí. Kompletní náklady na pobyt zahrnující všechny dostupné služby jsou 23 tisíc korun za osobu na dvoulůžkovém pokoji.

Jedná se o soukromé zařízení. Domov pro seniory vznikl díky investici 130 milionů soukromé společnosti KVDS s.r.o. Postaven byl za 13 měsíců. Další domov pro seniory a osoby s Alzheimerovou chorobou provozuje společnost i v Říčanech u Prahy.