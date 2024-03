Klienti se u nás loučí s hady i slepicemi. Majitelka zvířecího krematoria vypráví

Podle ředitelky Zdenky Šlárové se zaměstnanci zvířecího krematoria Pet Heaven při práci setkávají s dojemnými příběhy.

Šest let provozujete zvířecí krematorium. Vedl vás k nápadu na otevření nějaký osobní zážitek?

Nápad skutečně vznikl z osobní zkušenosti. Když mi bylo osmnáct let, musela jsem bohužel nechat uspat svou fenku německého ovčáka. Tehdy jsem byla tak smutná a v šoku, že jsem tělíčko fenky nechala u veterináře. Druhý den mi bylo líto, že jsem se nestihla pořádně rozloučit a zajímalo mě, co se s tělem stalo. Začala jsem se zajímat, jak fungují kafilérie, a kam vlastně po smrti těla zvířat putují. Zjištění pro mne bylo velmi šokující. Když jsem později plánovala životní změny, vzpomněla jsem si na tento zážitek a rozhodla se začít provozovat zvířecí krematorium, kde by lidé měli možnost se se zvířaty důstojně rozloučit. Přípravou projektu jsem strávila tři roky. Nyní jsme jediné zvířecí krematorium v západních Čechách.