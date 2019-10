Nepomáhají ohradníky ani plašiče, v Sokolově začal odstřel divočáků

„Radnice jsou v tomto ohledu prakticky bez možností, jak situaci korigovat,“ posteskl si sokolovský místostarosta Jan Picka. Divočáci ve městě v minulosti působili statisícové škody.

„Zkoušeli jsme všechny technické prostředky, které je měly odradit. Bohužel si na ně zvířata poměrně brzy zvykla. Bez součinnosti s majitelem honitby problém nemá řešení,“ podotkl místostarosta.

Nyní se tak po dohodě se Sokolovskou uhelnou, která je vlastníkem honitby, uskutečnil odstřel přemnožených divokých prasat, a to na dvou místech města.



„Jiné opatření než odstřel nezabírá,“ potvrdil zkušenosti sokolovské radnice Evžen Krejčí, ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary.

I podle počtu odlovených kusů v honitbě, kterou společnost obhospodařuje, je jasně vidět, že divoká prasata jsou přemnožená. „V plánu odstřelu na myslivecký rok, tedy na období mezi 1. dubnem a 31. březnem, jsme měli 68 kusů. Teď, když jsme v polovině, už evidujeme téměř stovku mrtvých divočáků. Loni jsme jich za celý myslivecký rok odstřelili 61,“ popsal aktuální stav Krejčí.

Ani zvýšený odstřel ovšem podle jeho zkušeností nezaručí, že se zvířata nedostanou do měst. „Nikdo nedokáže s určitostí říct, kolik zvířat je aktuálně na území honitby. Divočáci totiž migrují mezi jednotlivými revíry i desítky kilometrů za den. Navíc prasata, která byla dříve v polích, se nyní stahují do lesů,“ doplnil Evžen Krejčí.

S dětmi chodila do školy ochranka

Se stády divočáků se v minulosti potýkali i v Bukovanech na Sokolovsku. Od loňského roku, kdy museli pracovníci bezpečnostní agentury, která v Bukovanech supluje obecní policii, doprovázet místní děti do školy a z ní, nechalo vedení obec částečně chránit elektronickými plašiči.

„Vydávají zvuk, který prasata odrazuje,“ konstatoval starosta Bukovan Miroslav Stropek. Od kraje dostala obec padesátitisícovou dotaci, z vlastního pak přispěla dalšími 150 tisíci. „Za tyto prostředky jsme nakoupili třiadvacet zařízení, kterými jsme odclonili obec ve směru od Dasnic,“ doplnil starosta.

Podle Stropka pak další plašiče instaloval kraj mezi Bukovany a Citicemi jako ochranu frekventované silnice. Sám si ale uvědomuje, že toto řešení není úplně stoprocentní.

„Pozitivní účinek plašičů jsme zaznamenali, do obce se dostane méně divočáků. Otázkou ale je, jestli si na ně zvířata nezvyknou,“ naznačil bukovanský starosta. I on by preferoval spíš odstřel zvěře, ale ten je plně v kompetenci Sokolovské uhelné.

Přesto do boje s přemnoženými zvířaty lidský faktor v Bukovanech začlenili. „Místní myslivec mezi divočáky chodí a vytlačuje je z obce. Už si na něj zvykli a jakmile jej ucítí, sami se radši klidí. Tento systém boje s nimi se nám osvědčil,“ řekl starosta.

Podle Jaroslava Klarnera, majitele bezpečnostní agentury Aton Security, jejíž členové v obci působí, letos zatím nebylo nutné doprovázet děti do školy. „Zatím poslední hlášení o divočácích máme ze středy, ovšem ne přímo z centra obce. Pokud to ale situace bude vyžadovat, pochopitelně děti doprovázet budeme. Taková je dohoda se školou,“ naznačil Klarner, jehož pracovníci používají k zaplašení zvířat i poplašné pistole či pepřové spreje.

Divoká prasata v Bukovanech