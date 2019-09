Herci se v Chebu vydají ke vzdáleným planetám i do indické džungle

Tradiční přehlídka se bude v Západočeském divadle a na dalších místech Chebu konat od 3. do 6. října. „Vzhledem k tomu, že je to bienále, a přičteme-li navíc nultý ročník, můžeme si snadno spočítat, že tradice jediného českého festivalu monodramat sahá až hluboko do 80. let minulého století,“ podotkla dramaturgyně Západočeského divadla v Chebu Martina Pokorná.

Snad nikdy v historii do města nepřicestovalo takové množství účastníků z natolik vzdálených koutů světa, jako tomu bude letos.

Vedle tradičních účastnických zemí, jako je Maďarsko, Slovensko či Německo, si tentokrát diváci užijí také herce, tanečníky či performery z divadelně exotických destinací – z Japonska a Brazílie.

„O kvalitě přehlídky, myslím, svědčí právě to, že zájem umělců je mnohem vyšší, než reálně můžeme ve čtyřech dnech přivítat. Zahraniční umělci se v posledních ročnících ucházejí o účast na festivalu v takovém množství, že některé je nutno odmítnout,“ vysvětlil umělecký šéf divadla Zdeněk Bartoš, který se stará o dramaturgii festivalu.

Cizojazyčná představení jsou opatřena českými titulky, takže se diváci nemusí bát, že by hostům z cizích zemí na jevišti nerozuměli. Cizokrajné náměty či prostředí si pro své projekty vybrali i další protagonisté.

„Jana Vyšohlídová zavede malé diváky v pohádce Mauglí do indické džungle, norská inscenace 7 písní uprchlíka přiblíží starou čínskou poezii a ukrajinský počin Chci do Paříže hovoří o touze po cestování už svým názvem. Jazzman Rudy Linka je nejen ve své one man show stále rozkročen mezi Českem a Spojenými státy, kde štěstí zkouší i Miřenka Čechová jako Miss AmeriKa, kterou uvidíte v Ozvěnách festivalu koncem října. Jan Cina se jako Malý princ vydá dokonce ke vzdáleným planetám. Ostatně i chebský příspěvek, one woman show Magdalény Hniličkové Geometrie domova, se cestování silně dotýká. Spolu s diváky si herečka zavzpomíná na všechny své byty, spolubydlící i sousedy, které během let vystřídala,“ popsala program Pokorná.

Žánrově opět nabízí festival širokou škálu diváckých zážitků od činoherních dramatizací přes pohybové či taneční divadlo, pantomimu, inscenace pracující s moderními technologiemi, až po zcela osobní výpovědi vycházející z lidových tradic.

Vybrat z celé řady inscenací ty, které se festivalu nakonec zúčastní, není snadný úkol. „Předem musím show vidět alespoň ze záznamu. Pokud ji chci vidět podruhé nebo naživo, beru to jako znamení, že stojí za to. Letos jsem, pravda, neviděl Malého prince a Biograf. Ale herce Jana Cinu, režiséra Šimona Cabana a Cirk La Putyka předchází taková pověst, že jsem si jist, že diváci budou spokojeni,“ vysvětlil Bartoš.

„Rozhoduje kvalita inscenace a také určitý osobnostní vklad tvůrců. Ačkoli tedy nehraje roli styl nebo žánr, objevuje se stále méně klasických činoherních textů, které herec interpretuje. Spíše se v posledních letech inklinuje k autorskému divadlu, zpracovanému libovolnými prostředky, klasickou činohru nevyjímaje. Podle nás je zkrátka hodně znát, jak herec k tomu tématu přišel, jestli si chtěl prostě udělat nějaké monodrama, našel neutrální text a teprve pak si k němu hledal vztah, nebo jestli se ho naopak to téma dotýká natolik bytostně, že ho musel zpracovat a zvolil si k tomu formu monodramatu,“ dodala Pokorná.

Celý program odstartuje ve čtvrtek 3. října v 10 hodin maďarským představením ANN-DROID. Do nedělního večera se na divadelních prknech vystřídá celkem čtrnáct souborů. Vstupenky se dají koupit na pokladně či na webu Západočeského divadla zde, některá představení jsou však již vyprodána.