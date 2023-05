Na Falešných hranicích. Herci znovu připomínají chytání emigrantů při akci Kámen

Tato cesta časem v podání divadla OVIGO byla koncipována jako dvojjazyčná procházka s divadlem. Cesty do minulosti ztvárnili herci z Německa i z Česka.

„Diváci si mohou vybrat ze čtyř různých lokalit. Trasa z Bärnau do Obory u Tachova je dlouhá přibližně čtyři kilometry, stejně dlouhá je i divadelní procházka z Waldsassenu do Chebu. Hraje se rovněž na dvoukilometrové cestě ze Selbu-Wildenau do Aše a nejdelší trasu, kolem devíti kilometrů, urazí diváci mezi Bělou nad Radbuzou a Stadlern,“ přiblížil projekt umělecký ředitel divadla OVIGO Florian Wein.

Podle něho vloni zamířilo „přes hranice“ přibližně 1 300 lidí a zájem o vstupenky je stále vysoký. „Proto jsme rovněž pro letošní rok naplánovali další divadelní procházky, při kterých vezmeme návštěvníky po stopách akce Kámen,“ řekl Wein.

Projekt začal o víkendu 27. a 28. května v Selbu, 8. a 10. června se falešné hranice objeví u Bärnau. Následně 8. a 9. července mohou diváci zažít atmosféru 50. let minulého století při cestě z Waldsassenu, a poslední divadelní vycházka se uskuteční u Stadlern 16. a 17. září. „Výchozí bod je vždy na hranicích na německém území. Poté se všichni společně vydáme na českou stranu a následně zpět,“ upřesnil Wein.

Divadelní projekt odkazuje na roky 1948 až 1951, kdy zřídila československá tajná policie na několika místech západního pohraničí falešnou státní hranici s nepravými německými celními úřady a kancelářskými budovami americké kontrarozvědky. To proto, aby z lidí, kteří utíkali do svobodné Evropy, lstí vymámila přiznání, jména, důkazy.

Nic nebylo skutečné, jednalo se o pečlivě promyšlené pasti. Paradoxně zde lidé často byli jen kousek od opravdové svobody. V průběhu divadelní procházky organizátoři vezmou diváky přímo na místa, kde se odehrávaly osobní tragédie lidí, kteří v historické akci Kámen uvízli.

„Deset komentovaných prohlídek v Selbu-Wildenau se koná v rámci Bavorsko-českých týdnů přátelství. Vstupné je 5 eur. V ostatních termínech stojí vstupenky od 6 do 13 eur. Veškeré informace je možné najít na webu www.ovigo-theater.de,“ doplnil Florian Wein.