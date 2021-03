Divadla ruší předplatné a vrací divákům peníze. Herci ale stále zkouší

Není však výjimkou, že některé produkce se přesouvaly od loňského jara i více než pětkrát. Dokud totiž není znám přesný harmonogram či plán rozvolňování, potřebují být kulturní instituce připravené otevřít dveře svým návštěvníkům prakticky ze dne na den.



Karlovarské městské divadlo předprodej na jaro a léto 2021 vůbec nezahájilo. To loňské však stále ponechává v platnosti. Na svých webových stránkách prakticky každý týden aktualizuje termíny všech plánovaných akcí.

„Představení, která jsme od loňského jara neodehráli, stále přesouváme. Některá už celkem pětkrát. Netušíme, kdy a za jakých podmínek budou moci diváci vyrazit do divadla. Zatím optimisticky doufáme v květen a červen letošního roku. Pokud se to nepodaří, budeme s umělci a divadelními soubory hledat termíny dál,“ popsal za KMD Martin Lenděl.

Z loňského předplatného se v karlovarském divadle nestihla odehrát celkem tři představení. Posouvají se ale také termíny vybraných akcí a inscenací, na které se daly vstupenky zakoupit i bez předplatného.

„Další však již neprodáváme. Pokud někoho náš program zajímá a chtěl by si vstupenky pořídit, může si je na našich stránkách rezervovat. K zaplacení budou teprve až ve chvíli, kdy bude jasné, že daná akce bude opravdu moci proběhnout,“ upřesnil Lenděl.

Divadlu by podle něj pomohlo, kdyby dopředu znalo podmínky, za jakých bude smět i po uvolnění opatření diváky dovnitř pustit.



„Pokud by byl podmínkou například PCR test, tak to si úplně neumíme představit, protože jeho cena je vysoká a výsledky testu jsou standardně nejdříve do druhého dne. Další otázkou jsou antigenní testy, povinné respirátory či rozestupy. Naše divadlo má naštěstí poměrně velkou kapacitu, takže například s rozestupy jsme schopni pracovat, a to i za cenu určitých finančních ztrát,“ dodal Lenděl.

Nové předplatné? Později

Západočeské divadlo v Chebu, které se jako jediné v kraji může pochlubit vlastním profesionálním divadelním souborem, v září zahájilo Sezonu sousedů a spolubydlících. Její součástí mělo být šest nových premiér. Odehrát před diváky nestačili bohužel ani jednu. Premiérové divadelní předplatné na tuto sezonu však zůstává v platnosti, pravděpodobně se navíc bude prodávat až do letošního září.



„Tituly této sezony budeme premiérovat až do konce roku 2021, nové předplatné vypíšeme později, pravděpodobně od ledna 2022. Snad bude situace dobrá a bude to možné,“ uvedl umělecký šéf Západočeského divadla v Chebu Zdeněk Bartoš.

Divadlo se ale připravuje i na variantu, že by bylo možné hrát v této sezoně pouze venku.



„V tu chvíli bychom divákům nabídli program až do 10. července a poté znovu od 20. srpna. V Chebu máme několik venkovních lokací, kde hráváme pravidelně. Je tady možnost, že bychom venku uvedli i dvě nové premiéry – rodinnou komedii Babička drsňačka a také komedii Společenstvo vlastníků. Pro venkovní produkci se hodí i celá řada titulů, které máme na repertoáru už delší dobu – například výpravná inscenace Odysseus, hudební revue Škola základ života či muzikál Miluju tě, ale,“ dodal Bartoš.



Divadelní předplatné na rok 2021 se rozhodl zcela zrušit Městský dům kultury Sokolov. Peníze bude divákům vracet ihned, jak bude možné opět otevřít infocentrum.



„Kdo bude mít zájem finanční prostředky zachovat pro následující divadelní sezonu, tomu vystavíme voucher na hodnotu předplatného a ten může být následně využit hned po skončení pandemické situace v České republice,“ dodala za Městský dům kultury Sokolov Michaela Štrbová.

Také zde však plánují nabídnout divákům zbylá představení z předplatného za minulý rok. Tyto tituly budou v MKD odehrány přednostně hned, jak to situace dovolí.

Městské divadlo v Mariánských Lázních nevypsalo předplatné nové a vzdalo i snahy dohrát to loňské. Peníze začalo divákům vracet už na podzim. Také zde však stále připravují nový program, aby mohli i v případě náhlého rozvolnění co nejdříve otevřít.