Chebští herci rozehrají neobvyklý trojúhelník, mezi manžele se vklíní pes

„Je to vlastně klasická vztahová komedie o manželském páru procházejícím krizí, a jak bývá v těchto případech obvyklé, mezi manžele se vklíní někdo třetí. Tím třetím je ovšem zcela netradičně příslušník jiného živočišného druhu – pes,“ popsala dramaturgyně Martina Pokorná.

Autorem hry je americký autor Albert Ramsdell Gurney. Světovou premiéru měla Sylvie v roce 1995 na Brodwayi. Titulní role fenky se tenkrát chopila herečka Sarah Jessica Parker známá především díky seriálu Sex ve městě.



V Západočeském divadle v Chebu psí slečnu ztvární mladá herečka amerického původu Stephanie Van Vleet. Ta tuto roli považuje za jeden ze svých splněných snů.



„Hodně dívek asi sní o tom, že si zahrají Julii, princezny a nebo jiné krásky. Pro mě je výzva právě Sylvie. Nemůžete ji hrát jako člověka ani jako psa. Je to nějaký hybrid na pomezí obou. Je bezprostřední, upřímná, někdy zábavná, když vidí kočku, je sprostá jako dlaždič. Navíc já sama psy přímo miluji, mám jednoho doma a je mi velkou inspirací,“ popsala herečka.



Komedii Sylvie režíruje jako svou třetí inscenaci v Chebu po Nebezpečných vztazích a Ramsesovi II. režisér Adam Doležal. Také on při práci hojně čerpal nápady díky svému vlastnímu psovi.

„Shodou okolností jsme si s přítelkyní pořídili psa asi 14 dní předtím, než jsem zjistil, že budu Sylvii režírovat. I díky tomu, že se premiéra z důvodu pandemie koronaviru o rok posunula, jsem jej mohl sledovat od štěněte až do jeho nynějších dvou let. Psi jsou neuvěřitelně zábavní a inspirativní. Věřím, že se nám to podařilo přenést i na jeviště a že se diváci pobaví. Jsou tam vtipná i vážná místa, živá i umělá hudba, překrásná vizuální stránka, určitě je na co se těšit,“ popsal Doležal.

Kromě Stephanie Van Vleet si v představení zahrají také David Beneš a Vladimíra Vítová, kteří ztvární manželský pár Grega a Kate. Trojroli Toma, Phyllis a Leslie, tedy tří postav různých povah i pohlaví, které jsou variacemi na lidskou povahu, si užije Pavel Marek.

Psí kapela v maskách

Představení živě doprovází psí kapela The Häff ve složení Jiří Švec, Petr Melichar a Martin Sova.

„Chtěl jsem, aby celý koncept připomínal kabaret, a k tomu se živá hudba náramně hodí. A aby muzikanti jenom nestáli, udělali jsme z nich také psy,“ popsal režisér.

„Ve Sněhové královně už jsme si zahráli kapelu sněžných čertů v hučkách a kožiších, v Sylvii se díky maskám proměníme v zlatého retrívra, jezevčíka a vlčáka. Máme tyhle ztížené podmínky pro hraní rádi, sice nevidíme na noty, ale něco takového můžete zažít jenom na divadle,“ dodal Švec, který je zároveň autorem veškeré živé i reprodukované hudby použité v představení.

A pro koho je komedie určena především? „Myslím, že budou spokojeni pejskaři, ale pozval bych vlastně všechny muže a ženy od jistého věku. Nejlépe manželské páry, pro které to může být svým způsobem terapie. Ideálně ty, které psa ještě nemají,“ zakončil Doležal.

Premiéry Sylvie se uskuteční ve studiu d, kvůli omezené kapacitě studiového prostoru budou jako obvykle dvě - dnes a v sobotu 23. října 2021, vždy od 19 hodin. Nejbližší reprízy jsou pak na programu 27. října v 19 hodin, 2. listopadu v 17 hodin a 2. listopadu v 19 hodin.