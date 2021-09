Padesátka sokolovských dětí se jednou týdne učí z domova. Dobrovolně

„Spustili jsme pilotní ověřování možností zařadit kombinované vzdělávání do běžné výuky, které bude během tohoto školního roku probíhat každý pátek,“ potvrdil zástupce ředitele Martin Volný.



Projekt vypsalo ministerstvo školství už v minulém roce, kdy se do něj Škola Můj Projekt Mánesova zapojila, ale kvůli epidemickým opatřením odložila jeho spuštění. Třídy druhého stupně základní školy a gymnázia tak zůstaly téměř prázdné až na 16 žáků ze základní školy. „Účast na kombinované výuce je totiž dobrovolná a museli s ní souhlasit nejen žáci, ale i jejich rodiče. Kdo nesouhlasil, učí se dál prezenčně,“ vysvětlil Martin Volný.

Do projektu, který má kombinované vzdělávání prověřit, se zapojilo 44 základních škol z celé republiky a jedenáct gymnázií. Z Karlovarského kraje je sokolovská základní škola a gymnázium jediná.

„Zapojili jsme se proto, že nabízíme předměty a formy, které se žákům a studentům budou z domova dělat mnohem lépe,“ vysvětlila ředitelka školy Markéta Adamcová. Konkrétně jde o předmět Můj den a projekty.

Covid vzdělávání nadobro proměnil

V rámci předmětu Můj den mají žáci a studenti za úkol pracovat sami na sobě s tím, že jsou jim na dálku k dispozici učitelé a lektoři.

„Děti si samy vyberou, co si chtějí v rámci výuky zlepšit, prohloubit nebo zopakovat a jak toho chtějí dosáhnout. Samy si určí cíl a pak si také ověří jeho splnění například na aktivitách z online Map učebního pokroku,“ vysvětlil Martin Volný, jak má kombinovaná výuka na dálku ideálně fungovat.

„Covid jasně ukázal, že se musí vzdělávání jako takové změnit. Musíme žáky mnohem víc vést k samostatnosti a rozvoji vlastních kompetencí. Jako učitelé se pak musíme smířit s tím, že třeba neprobereme tolik učiva, ale děti přeberou mnohem více zodpovědnosti samy za sebe a za to, co umějí a co ne,“ upřesnil Martin Volný.

Nejčastěji se děti chtějí v rámci pravidelné páteční výuky na dálku v rámci pilotního ověřování kombinovaného studia zdokonalit v angličtině, matematice nebo češtině, některé se pak chtějí systematicky připravovat na přijímačky na střední nebo vysokou školu a nechybí ani přání naučit se nějaký ten trik v rámci biketrialu, dosáhnout větší úspěšnosti v oblíbené hře nebo se zlepšit v kreslení.

Druhý z předmětů či forma výuky, které se děti budou na dálku v tomto školním roce věnovat, jsou projekty. „Tento předmět či forma jsou zaměřené na okolní svět. Žáci se v něm mají naučit, jak se dají věci kolem nich změnit k lepšímu. Aby zvládli náročný proces projektového řízení, pomáhá jim nový edukační nástroj Moje projektové Desky a pochopitelně je provází učitelé projektů. Výběr záleží jen na nich. V minulém školním roce například třeťák v době distančního vzdělávání zhotovil pro školní zahradu hmyzí domeček,“ dodal Martin Volný.