V Karlových Varech bourají část historické budovy keramické školy, nahradí ji nová

  9:34
V Karlových Varech začalo bourání části historické budovy Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Rybářích. Poškozenou budovu by měla nahradit nová, jejíž autorem je architektonické studio Petra Hájka. Dokončení komplexu školy za 1,17 miliardy korun s kapacitou pro 650 studentů je v plánu v roce 2028.
„Odstraňování poškozené budovy by mělo trvat několik dní,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš. Práce chod školy i provoz v okolí budovy ovlivňují minimálně, což bylo i podmínkou bourání. Chodník před budovou je uzavřený, autobusová zastávka městské hromadné dopravy byla přesunuta k budově archivu.

Podle Klimeše by se při demolici budovy měly zachovat její obvodové zdi. „Projekt o to usiluje. Pravda je ale i taková, že je potřeba důsledně hlídat statiku těchto částí, které mají zůstat stát a být zakomponovány do nové stavby,“ uvedl. Stavbu proto pravidelně kontroluje statik.

Keramka v novém. Začala stavba moderního komplexu karlovarské střední školy

„Cena demolice je zahrnuta v celkové ceně stavby a pohybuje se v řádech jednotek milionů korun,“ doplnil radní. Svoz sutin je podle něj zajištěný tak, aby bylo chráněno životní prostředí. Suť se vyváží na skládku, kde bude materiál podle kvality a povahy roztříděn a zpracován tak, aby mohl dále sloužit, doplnil Klimeš.

Původní historická budova školy se už delší dobu pro svůj havarijní stav nevyužívá. Výuka se odehrává v přilehlých budovách, postavených za minulého režimu. 16. prosince v 10:00 bude na YoTube kanále školy možné zhlédnout on-line prezentaci a přednášku ředitelky školy Markéty Šlechotvé a architekta Petra Hájka o projektu nové „keramky“.

Architektonická kancelář Petr Hájek – Architekti v Karlových Varech navrhla i vestavěný sál v Císařských lázních. Nová keramická škola bude také po Císařských lázních druhou nejvyšší investicí kraje za poslední roky.

Současná kapacita školy je zhruba 350 studentů. Nový školní areál má podle vedení kraje sloužit i pro případný start veřejnoprávní vysoké školy. Rekonstrukce historické budovy a stavba nového objektu byla zařazena mezi prioritní projekty dotačního programu Spravedlivá transformace pro Karlovarský kraj. Region tak může získat na dotacích až 85 procent nákladů. První etapa stavby by měla být hotová v roce 2027, druhá etapa, včetně výstavby nové budovy, má skončit v roce 2028.

