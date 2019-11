Dějepisná soutěž prověřila studenty gymnázií z událostí před 30 lety

Soutěž, která se zde konala již po osmadvacáté, se týkala událostí v období let 1978 až 1992. Nesla podtitul „Od společného probuzení k přerodu a rozdělení“.



„Šlo nám to docela dobře, ale vždycky to může být lepší. Že by nás nějaká otázka vysloveně zaskočila, to se nestalo. Ale byly tam nějaké, u kterých jsme váhali a možná zvolili špatnou odpověď. Ale to se stává,“ svěřila se po prvním kole soutěžící z týmu chebského gymnázia Ester Pistorová.

Výběr z otázek Kde trávil večer 17. listopadu dramatik a disident Václav Havel?

a) účastnil se demonstrace na Albertově a Národní třídě

b) byl vězněn ve věznici Pankrác

c) pobýval na své chalupě na Hrádečku, kde připravoval scénář pouliční demonstrace plánované na 10.12. 1989

d) psal ve svém pražském bytě novou divadelní hru

a) legitimace člena KSČ

b) řidičský průkaz

c) výjezdní doložka

d) notářsky ověřené osobní písemné pozvání

a) relikviář sv. Maura

b) pohřební insignie Přemysla Otakara II.

c) insignie Univerzity Karlovy

d) soška Věstonické venuše

„Když se odpovědi kroužkují a je možné si z nabízených variant vybrat, jako v tomto kole, je to jednodušší. Můžeme použít vylučovací metodu. U soutěžních kol, kdy se odpovědi doplňují, už musíme vědět. To bude horší,“ doplnila Anna Nováková.

Třetí z týmu Vítek Fiala má zkušenosti z loňského roku. Mohl tak přispět výběrem taktiky či radami. „Informace k soutěži jsem sháněl mimo jiné v televizních archivech a od pamětníků,“ doplnil.

Soutěž pořádá už od začátku Gymnázium v Chebu. Ředitel školy, Jaroslav Kočvara, řekl, že soutěž je obrovská reklama. A nejen pro gymnázium, ale i pro město Cheb a celý Karlovarský kraj. „Kamkoli přijedu, všichni nás díky soutěži znají. Já vždycky rád zdůrazňuji, že motorem soutěže je hlavní organizátor, náš pedagog Miroslav Stulák,“ zamyslel se ředitel.

Stejně jako každý rok přichystal i tentokrát Miroslav Stulák pro soutěžící překvapení. Letos pozval do Chebu Jana Rumla, významnou osobnost polistopadového období.

„Cheb je v tomto průkopníkem, takto dlouhotrvající soutěž je unikátem. Myslím, že je velmi záslužné, když se tu ti mladí lidé scházejí a o historii přemýšlejí. Teď právě se zabývají obdobím revoluce a právě soutěž je ta nejlepší cesta, jak si mohou události, které se tehdy staly, zapamatovat, ale hlavně se k nim svobodně vyjádřit. To, myslím, je velmi důležité,“ uvedl aktivista na poli lidských práv a bývalý ministr vnitra Jan Ruml.

Ten přiznal, že i jeho události po listopadu 1989 semlely. „Asi nejvíc se mi zapsal do života přelom, kdy jsem se stal šéfredaktorem Respektu a potom jsem na žádost prezidenta Václava Havla odešel na ministerstvo vnitra. Tehdy jsem si myslel, že svou novinářskou činnost přerušuji jen na několik měsíců. Zůstal jsem tam sedm let. Byla to doba, kdy jsem se svým životem naložil jinak, než jsem původně chtěl.“

První místo patří gymnazistům z Lučence, druhé skončily Valašské Klobouky a třetí Košice.