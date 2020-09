Život s ním zachrání i laik, říká záchranář o defibrilátoru na ulici

„Zachránit život dokáže s tímto přístrojem i laik. Jen v tomto roce už se to podařilo ve dvou případech, “ potvrdil mluvčí karlovarských záchranářů Radek Hes.

Právě náhlá srdeční zástava bývá nejčastější příčinou, proč člověk na ulici zkolabuje. O tom, jestli mu kolemjdoucí zachrání život, pak rozhodují minuty.

„Vědět, co v takové chvíli dělat, je naprosto zásadní. Defibrilátor pomůže, ale základem první pomoci je nepřímá srdeční masáž. Když zjistíte, že dotyčný nedýchá, ihned s ní začněte, aby krev mohla do mozku a celého těla opět pumpovat,“ vysvětlila záchranářka Nikola Breizdalová s tím, že provádět dýchání z úst do úst tolik nutné není a dnes už se od něj v případě laické první pomoci upouští.

„Hlavní je mít obě ruce volné, takže po zavolání tísňové linky 155 si navolte hlasitý odposlech a dál se řiďte pokyny operátorky,“ dodala záchranářka.

Je-li v blízkosti box s externím defibrilátorem, jeden člověk provádí masáž a druhý volá na linku 155. Operátorka mu předá kód, který vyťuká na displeji boxu, aby se otevřel a přístroj se mohl vyjmout.

Po přiložení elektrod pak umí defibrilátor sám vyhodnotit, zda je nutné elektrický výboj použít. To se obvykle děje v případech, kdy člověk zkolabuje například v důsledku těžké srdeční arytmie a je třeba srdce takzvaně zresetovat.

V celém Karlovarském kraji je v tuto chvíli k dispozici už přes sedmdesát těchto externích defibrilátorů, celorepublikově pak více než tisícovka. Obvykle jej mívají provozovatelé velkých obchodních center nebo sportovišť.