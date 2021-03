Sami prodělali covid, teď zachraňují ostatní. V Sokolově darují plazmu

Je to právě měsíc, co začalo transfuzní oddělení sokolovské nemocnice odebírat anti-covidovou rekonvalescentní plazmu. Do té doby museli dárci z Karlovarska jezdit až do Ústí nad Labem. Pode zdravotníků už nemocí v Karlovarském kraji prošlo až čtyřicet procent obyvatel.