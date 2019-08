Kraj koupí bezpečnostní bariéry, města si je budou půjčovat

„S ohledem na dění ve světě i v Evropě musíme počítat s novými bezpečnostními riziky a hrozbami. I když je situace v regionu v současnosti bez problému, chceme být připraveni. Proto považujeme za důležité, zvýšit bezpečnost na akcích, které jednotlivě navštěvuje více než 10 tisíc lidí, včetně zahraničních turistů. Bezpečnost návštěvníků je pro nás prvořadá,“ zdůvodnil hejtmančin náměstek Petr Kubis.

Ve spolupráci s krajským policejním ředitelstvím vytipoval kraj čtyři takové události. Jde o karlovarský půlmaraton, akci Hurá prázdniny s mezinárodní soutěží ohňostrojů v Sokolově, Den horníků a hornickou pouť v Sokolově a chebské vánoční trhy.

„Pro tyto akce bude vytvořený bezpečnostní plán a společně s organizátory se tento plán odrazí v organizaci konkrétní akce,“ doplnil náměstek.

Kraj na projektu spolupracuje se společností CyberG Europe, jejíž odborný tým má zkušenosti s ochranou veřejných prostranství, ale i s bezpečnostními analýzami včetně kybernetických hrozeb.

Zatím se projekt týká Karlových Varů, Sokolova a Chebu. Zatímco v případě prvních dvou měst budou prostranství chránit takzvané citybloky, čili betonové žlutočerné zábrany, Cheb si přál květináče, které se do jeho malebných kulis hodí lépe. Pokud by se tyto zábrany pokusilo překonat velké auto, utrhly by mu nápravu.

Vzorový republikový projekt

„Chtěli bychom s městy ještě jednat. Zábrany musejí využít na akci, kterou vytipovala policie, ale byli bychom rádi, pokud by si je mohla zapůjčit i jiná města a obce, která budou pořádat akci, kde bude větší koncentrace osob,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Zdejší projekt chránící veřejná prostranství je podle Petra Kubise vzorový. Může se jím tak inspirovat i zbytek republiky. Začátkem tohoto týdne jej schválila krajská rada. „Myslím si, že je to velmi přínosný projekt a že je dobře, že na něj kraj prostředky získal,“ doplnila Jana Mračková Vildumetzová.