Karlovarský kraj má naději na širší D6, kde se bude jezdit stotřicítkou

Při dnešní návštěvě rozestavěného úseku D6 u Krušovic to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Na připravované části dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Bošovem plánovalo ministerstvo dopravy zúženou variantu se šířkou 21,5 metru a maximální rychlostí 110 kilometrů za hodinu. Důvodem měla být úspora nákladů, zhruba jedné miliardy korun, a také údajná menší hustota dopravy.



Karlovarský kraj s tím nesouhlasí. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) je nesmysl, že by do Bošova byla hustota dopravy malá a od Bošova do Prahy už velká.

Ministr dopravy se podle svých slov začne přehodnocením plánů zabývat ještě dnes. „Já myslím, že tam není o čem přemýšlet,“ doplnil premiér Babiš.



Pro část D6, kde měla být rychlost omezena, je připravena studie vlivu na životní prostředí pro širší variantu silnice, tedy s šířkou 25,5 metru a rychlostí 130 kilometrů za hodinu. Přehodnocení plánu tedy zřejmě neznamená, že bude potřeba studii znovu zpracovat.

Nesouhlas s úspornou variantou D6 odmítl Karlovarský kraj už na konci června. „Jsem přesvědčená, že v tomto úseku je nejvíce dopravních nehod a zároveň je u nás nejméně uděláno pro to, aby tady dálnice byla. Když už to vypadá, že se jí konečně někdy dočkáme, tak se dozvíme, že šířka nebude 25,5 metru, ale 21,5 metru a ve čtyřpruhu se bude moci jezdit jen 110 kilometrů v hodině,“ podotkla hejtmanka.



Zároveň upozornila, že tento návrh je pro kraj absolutně neakceptovatelný. „Budeme požadovat, aby byla šířka 25,5 metru a mohlo se tam jezdit stotřicetikilometrovou rychlostí,“ doplnila hejtmanka. Podporu našla téměř u všech zastupitelů.

„Karlovarský kraj si to zaslouží. Když tady uděláme podřadnou dálnici, kde budou smět řidiči jezdit rychlostí 110 kilometrů, chvíli 130 kilometrů, tak tam stejně všichni budou jezdit 130 a dálniční policie je tam bude chytat. Kdo to vymyslel? Mně to vadí. Ať si nechají 42 miliard, které nám slibují v Restartu, ale ať peníze strčí do této stavby,“ kritizoval Jan Horník, krajský zastupitel a senátor za oblast Karlovarska (podrobněji v článku Karlovarský kraj odmítá úspornou variantu D6, chce širší a rychlejší).

Ředitelství silnic a dálnic nyní pokračuje ve stavbě úseků D6 ve Středočeském kraji, a to obchvatu Řevničova a úseku Nové Strašecí - Řevničov. Oba by měla být hotové na konci roku 2020. Celá dálnice do Karlových Varů by měla být podle současných předpokladů dostavěna v roce 2026.