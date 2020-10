Ploty podél D6 budou pevnější, ochrání řidiče před srážkou se zvěří

„Staré zelené ploty postupně nahrazujeme novými vysokopevnostními,“ potvrdil za Ředitelství silnic a dálnic vedoucí provozního úseku Jiří Baloun.

Týká se to podle něj zejména těch úseků, kde jsou původní oplocení poškozená. „Tam, kde jsou zatím bez problémů, zůstávají nadále,“ upřesnil Baloun s tím, že kompletní výměna by měla být hotová v horizontu několika let.



Nové ploty jsou podstatně pevnější. Navíc jsou zapuštěné do země, což zvířatům znemožňuje podhrabat se pod nimi. To s sebou ovšem nese náročnější práci při jejich osazování. „S aktuálními pracemi bychom měli být hotoví do konce letošního roku,“ podotkl Baloun.

Opatření podle něj výrazně snížila na dálnici nehody způsobené srážkami se zvěří. „Najdou se sice ještě místa, kde se zvířata na dálnici dostanou, ale právě na ta se soustředíme při modernizaci oplocení,“ doplnil.

Zřejmě i ploty u dálnic se podílejí na výrazném snížení počtu střetů aut s lesní zvěří. Policisté od začátku roku do konce září zaznamenali 84 takových případů.

„Pro zajímavost, v minulém roce za stejné období bylo o 122 srážek více,“ přiblížila statistiku mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Eva Valtová. Tato čísla se týkají veškerých komunikací na území Karlovarského kraje.

Odborníci na bezpečnost silničního provozu doporučují řidičům, kteří se na svých cestách setkají s divokou zvěří, hlavně nezmatkovat. „Pokud to situace dovolí, je samozřejmě nejlepší včas zastavit,“ nastínil zásadní pravidlo Lukáš Hutta, koordinátor BESIP pro Karlovarský kraj.

Může se ale stát, že řidič zastavit nestačí. V takovém případě odborníci radí vyvarovat se prudkých manévrů volantem. Následky případného smyku totiž mohou způsobit ještě větší škody než „pouze“ srážka se zvířetem.

Pokud se řidiči podaří zastavit, měl by ztlumit světla a snažit se zvíře vyplašit klaksonem. „Ostré světlo dálkových světel totiž zvíře oslní a doslova přibije na místě,“ vysvětlil koordinátor BESIPu.