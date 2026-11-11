Vznik přibližně 8,5 tisíce nových pracovních míst, z nichž Daimleru patří přibližně tisícovka, a s tím související odhadovaný příliv až 18,5 tisíce obyvatel by mohly mít velmi negativní dopady na celý Karlovarský kraj.
Podle předsedy Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHKKK) Tomáše Lindy bylo cílem studie upozornit na potřeby, možné dopady a rizika. A také doložit, že s přípravami je nutné začít co nejdříve. Zejména co se týče bydlení, protože nedostatek bytů je jednou z hrozeb, které studie jasně identifikovala. Rychle změnit je také nutné oborovou strukturu středních škol.
„Příchod investorů by měl být příležitostí, ne hrozbou. Vnímáme ale, že ne vždy si všichni důležití aktéři v regionu dokážou uvědomit, v jakém čase, v jakém počtu, v jaké výši ty jednotlivé investice do regionu míří. Takže jsme se snažili v této dopadové studii zahrnout všechny důležité aspekty do časové osy v nějakém střednědobém časovém horizontu a vytipovat jednotlivé příležitosti, ale samozřejmě i rizika a hrozby pro jednotlivé aktéry, ať už se to týká bydlení, vzdělávání, zdravotnictví a dalších důležitých aspektů veřejného života,“ předestřel Tomáš Linda.
|
Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu
Podle autora studie Petra Kulhánka má region hned několik slabých míst. „Schopnost zajistit kvalifikované pracovníky, dostupné bydlení, dopravu, služby a občanskou vybavenost. Pokud se nepodaří zajistit paralelní rozvoj infrastruktury, hrozí, že investiční potenciál zůstane nevyužitý nebo vyvolá vážné socioekonomické problémy,“ varoval Kulhánek.
Největším rizikem je podle něj trh práce, který v krajním případě nebude schopen uspokojit potřeby nových investorů.
„Některé to může odradit. Ti, kteří se přesto budou snažit zaměstnance získat, je začnou přeplácet a přetahovat z jiných firem. Nebo budou muset hledat u agentur, což samozřejmě zase vede k nekontrolovatelnému vzniku ubytoven a zhoršení sociálního klimatu,“ naznačil Kulhánek s tím, že konkrétně u bydlení, kterého je už dnes v kraji nedostatek, bude podle konzervativního odhadu potřeba do roku 2030 postavit 975 bytů ročně.
Realistický scénář mluví až o 1 750 bytech a optimistický předpokládá vznik až 2 175 jednotek. V celém kraji se ale ročně postaví jen asi 660 bytů.
|
Velká investice, velká výzva. Daimler Truck hledá v Chebu přes tisíc lidí
Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise by se s materiálem měli seznámit zastupitelé i samosprávy. „Se vším, co zaznělo, souhlasím. Kraj teď musí převzít koordinační roli ve společném postupu, jak se na budoucí změny v regionu připravit. Měla by vzniknout pracovní skupina složená ze zástupců kraje, obcí, zaměstnavatelů, investorů a hospodářské komory, protože musíme ty věci řešit společně. Kraj by měl také tlačit na vládu, aby transformaci regionu dál podporovala, protože následky těžby se nespraví za pár let,“ podotkl Kubis.
Pro kraj je klíčové, aby odsud lidé neodcházeli, ale aby se vraceli zpět a do kraje přicházeli noví. „Ale k tomu potřebujeme infrastrukturu. Byty, školy, školky, zdravotnictví, volnočasové vyžití a podobně,“ upřesnil hejtman. S obcemi chce kraj jednat například o tom, kde by bylo možné nastartovat bytovou výstavbu a za jakých podmínek.
Neméně významná bude i snaha kraje přizpůsobovat veřejnou dopravu aktuálním potřebám tak, aby budoucí zaměstnanci mohli do práce bez problémů dojíždět. „Už dnes je to problém. Řada podnikatelů sváží zaměstnance vlastními autobusy nebo vozy. Pokud veřejná doprava nabídne větší mobilitu, lidé se nebudou stěhovat do míst, kde pracují, a nárůst obyvatel nebude koncentrovaný jen na Chebsko,“ doplnil místopředseda HK Filip Dušek ze společnosti Fleysen.