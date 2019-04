Kynžvartská daguerrotypie, jedinečná památka UNESCO, se vrátí domů

8:37 , aktualizováno 8:37

Do dvou let by lidé v kraji mohli spatřit jedinečnou památku UNESCO, Kynžvartskou daguerrotypii. Ta zatím zdobí expozice Národního technického muzea v Praze. Jakmile se podaří pro unikát vytvořit vhodné podmínky, vrátí se jeden z prvních předchůdců fotografie domů, na Kynžvart.