Cyklostezka do Všeborovic je hotová, tunel na ní ale nakonec chybí

„Na tento úsek se čekalo dlouho, o to větší radost mám, že je dnes hotový a může začít sloužit lidem. Stavba nebyla jednoduchá, ale výsledkem je více než 1,7 kilometru nové stezky, která nabídne bezpečnější a příjemnější cestu cyklistům i pěším,“ komentoval dokončení dalšího úseku cyklostezky Ohře náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO).
Výstavba necelých dvou kilometrů stezky stála přibližně 45 milionů korun. Vedle realizované lávky přes Vitický potok měl být původně součástí úseku i tunel skrz skalní masiv.
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Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží
Těsně předtím, než se začal razit, ovšem stavbaři přišli na to, že jej kvůli nestabilnímu podloží vybudovat nelze. Stezka tak v tomto úseku vede po levém břehu Ohře.
Nově vybudovaný úsek začíná v Bohaticích u takzvané Drahovické lávky a pokračuje až k místní komunikaci Výletní, která prochází chatovou osadou Všeborovice. Vedle nové lávky stavbaři vybudovali i veřejné osvětlení a vysadili nové stromy za ty, které ustoupily stavbě.
Cyklostezka Ohře po kompletním dokončení protne celý Karlovarský kraj a napojí se na síť v sousedním ústeckém regionu. „Patří k nejvyužívanějším trasám v našem kraji a každý nový úsek nás posouvá blíž k tomu, aby podél Ohře vzniklo kvalitní a souvislé spojení napříč regionem,“ konstatoval Hurajčík.
Ke kompletnímu propojení páteřní cyklostezky Ohře od česko-německých hranic na hranice Karlovarského kraje s Ústeckým chybí po zprovoznění úseku Dalovice – Všeborovice už jen část od Šemnice ke Stráži nad Ohří. Plán počítá s tím, že celá stezka bude kompletně hotová do roku 2030.
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18. června 2024