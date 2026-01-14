„Rozsah sanačních prací nebude úplně dramatický. I ta částka, která bude kolem sedmi milionů včetně DPH, jasně dokresluje, že to není projekt jako například nad silnicí v Lokti, v Bečově a podobně. Ovšem už tenkrát, kdy byla zvolena varianta vést cyklostezku zářezem do terénu, bylo jasné, že na sanaci nestabilní skály nad cyklostezkou musí dojít,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš.
Právě tyto práce jsou plánované na první polovinu letošního roku. Pokud se v běžném termínu kraji podaří vysoutěžit zhotovitele a následně dodržet termín prací, který je necelé tři měsíce, měla by tuto část cyklostezky mít v létě veřejnost k dispozici.
Krátký úsek cyklostezky vyjde na miliony, ve skále se musí prorazit tunel
Stavba 1,7 kilometru dlouhého úseku páteřní cyklostezky Karlovarského kraje začala předloni na jaře. Zprovozněna měla být loni v létě. Plán však od začátku provázejí problémy. Kvůli nestabilnímu skalnímu masivu se nakonec musel změnit projekt. V úseku tak cyklisté nepojedou původně zamýšleným tunelem, ale stezkou, která vznikla v zářezu kolem řeky na břehu zpevněném gabiony.
Projekt z roku 2010 měl původně stát 45 milionů korun s pětaosmdesátiprocentní evropskou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Rozpočet se ale navýšil o 3,5 milionu korun kvůli odstranění nestabilní skály, kterou měl vést tunel. Dalších deset milionů korun stála prvotní sanace svahu nad cyklostezkou, sedm milionů bude stát další zajištění nestabilního svahu například sítěmi.
Na cyklostezce se klene nový most. Její dokončení se ale protahuje a prodražuje
Ke kompletnímu propojení páteřní cyklostezky Ohře od česko-německých hranic na hranice Karlovarského kraje s krajem Ústeckým bude po zprovoznění úseku u Všeborovic chybět už jen část od Pomezí nad Ohří do Chebu, na které se aktuálně pracuje, a úsek od Šemnice ke Stráži nad Ohří, který je ve fázi vyhledávacích studií. Terén v úzkém údolí podél řeky totiž není pro budování cyklostezky ideální. Skály zde zasahují až k vodě.