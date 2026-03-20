Některé její části jsou Karlovarského kraje, jiné patří obcím, městům či různým organizacím a podnikům, jako jsou třeba České dráhy či Správa železnic. To komplikuje opravy i servisní práce kolem.
Vedení kraje proto usiluje o to, aby celá stezka měla jen jednoho vlastníka. Pokud to nebude možné, chce se s majiteli drobných částí domluvit na jasných pravidlech péče o tuto trasu.
Cyklostezka Ohře patří k nejkrásnějším
„Aby byla zajištěna bezproblémová údržba a opravy, bylo by nejlepší sjednotit všechny části cyklostezky do majetku Karlovarského kraje. Budeme se snažit získat alespoň těleso té cyklostezky s příslušenstvím. Pak ji budeme moct efektivně spravovat celou,“ potvrdil zájem kraje náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík.
Připomněl, že o údržbu by se měl starat majitel. V případě krajských částí to je Krajská správa a údržba silnic. Jenže v částech, které kraji nepatří, to je problém. „Kraj nesmí investovat do cizího majetku bez souhlasu, proto bychom se chtěli domluvit na opravdu jasných pravidlech. Tam, kde se nedohodneme na převodu, by měla existovat smlouva, která přesně stanoví kdo bude cyklostezku spravovat, kdo ji bude udržovat, kdo a kdy bude dělat veškeré servisní práce okolo. Pak se nebudeme muset složitě dohadovat o každé opravě zábradlí,“ podotkl Hurajčík.
V částech, které kraji nepatří, vyvstávají kromě běžné údržby i složitější potíže. Například sanace sesuvů půdy nebo padajících kamenů. Na to ale nemá řada současných majitelů dostatek financí. Podobnou situaci aktuálně řeší například město Loket. „Na výjezdním zasedání krajské rady přímo v Lokti jsme mluvili o sanaci skály nad cyklostezkou, věnovali jsme se i otázce převodu celé cyklostezky do majetku kraje. Její těleso ale není pouze v majetku města, část vlastní společnost Loketské lesy. Situace je tam komplikovanější, budeme ji dál řešit,“ potvrdil hejtman Petr Kubis.
Páteřní cyklostezka napříč Karlovarským krajem nyní měří přibližně 70 kilometrů. Letos plánované úseky ji prodlouží o asi 7 kilometrů. Až bude kompletně dokončená, bude dlouhá téměř 100 kilometrů.