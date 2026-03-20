Mostky chátrají, opravy váznou. Cyklostezku Ohře vlastní desítky subjektů

Jitka Dolanská
  10:57
Opravy chátrajících dřevěných mostků a zábradlíček, sekání trávy a okolních porostů či rekonstrukce povrchu poničeného zemědělskou technikou. Cyklostezka Ohře potřebuje pravidelnou i mimořádnou údržbu. Jenže s tím bývají problémy. Kvůli tomu, že patří mnoha majitelům.
ilustrační snímek | foto: MAFRA

Některé její části jsou Karlovarského kraje, jiné patří obcím, městům či různým organizacím a podnikům, jako jsou třeba České dráhy či Správa železnic. To komplikuje opravy i servisní práce kolem.

Vedení kraje proto usiluje o to, aby celá stezka měla jen jednoho vlastníka. Pokud to nebude možné, chce se s majiteli drobných částí domluvit na jasných pravidlech péče o tuto trasu.

Cyklostezka Ohře patří k nejkrásnějším

„Aby byla zajištěna bezproblémová údržba a opravy, bylo by nejlepší sjednotit všechny části cyklostezky do majetku Karlovarského kraje. Budeme se snažit získat alespoň těleso té cyklostezky s příslušenstvím. Pak ji budeme moct efektivně spravovat celou,“ potvrdil zájem kraje náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík.

Připomněl, že o údržbu by se měl starat majitel. V případě krajských částí to je Krajská správa a údržba silnic. Jenže v částech, které kraji nepatří, to je problém. „Kraj nesmí investovat do cizího majetku bez souhlasu, proto bychom se chtěli domluvit na opravdu jasných pravidlech. Tam, kde se nedohodneme na převodu, by měla existovat smlouva, která přesně stanoví kdo bude cyklostezku spravovat, kdo ji bude udržovat, kdo a kdy bude dělat veškeré servisní práce okolo. Pak se nebudeme muset složitě dohadovat o každé opravě zábradlí,“ podotkl Hurajčík.

Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží

V částech, které kraji nepatří, vyvstávají kromě běžné údržby i složitější potíže. Například sanace sesuvů půdy nebo padajících kamenů. Na to ale nemá řada současných majitelů dostatek financí. Podobnou situaci aktuálně řeší například město Loket. „Na výjezdním zasedání krajské rady přímo v Lokti jsme mluvili o sanaci skály nad cyklostezkou, věnovali jsme se i otázce převodu celé cyklostezky do majetku kraje. Její těleso ale není pouze v majetku města, část vlastní společnost Loketské lesy. Situace je tam komplikovanější, budeme ji dál řešit,“ potvrdil hejtman Petr Kubis.

Páteřní cyklostezka napříč Karlovarským krajem nyní měří přibližně 70 kilometrů. Letos plánované úseky ji prodlouží o asi 7 kilometrů. Až bude kompletně dokončená, bude dlouhá téměř 100 kilometrů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly...

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

Mostky chátrají, opravy váznou. Cyklostezku Ohře vlastní desítky subjektů

U Hradiště je cyklistům k dispozici nový most přes řeku Ohři.

Opravy chátrajících dřevěných mostků a zábradlíček, sekání trávy a okolních porostů či rekonstrukce povrchu poničeného zemědělskou technikou. Cyklostezka Ohře potřebuje pravidelnou i mimořádnou...

20. března 2026  10:57

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Kraj pomůže obcím šetřit energiemi, nabídne sdílené odborníky

Krajské inovační centrum Karlovarského kraje pomůže radnicím lépe hospodařit s...

Zajímavou novinku nabízí malým obcím v regionu Krajské inovační centrum Karlovarského kraje (KIC KK). Prostřednictvím služby sdíleného poradenství radnicím pomůže lépe hospodařit s energiemi, se...

19. března 2026  14:42

Přímo na operační sál. Speciální kemp chce vábit lékaře na Karlovarsko

Ilustrační snímek

Ukázat studentům medicíny Karlovarský kraj jako místo, kde je možné dělat moderní medicínu, ale také vytvořit podmínky pro kvalitní osobní život a s celou rodinou dobře žít. To je cílem vzdělávací a...

19. března 2026  10:07

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

18. března 2026  15:20

V Aši řeší problém s odpadními vodami, větší část jich končí v přírodě

Ilustrační snímek

Město Aš na Chebsku řeší problém s odpadními vodami. Jak ukázal hydrogeologický průzkum, který v regionu před dvěma lety dokončila společnost Vodní zdroje Praha, v řadě místních částí města končí...

18. března 2026  9:56

Posun ve vleklém sporu o teplo v Chodově. Výměníky přebírá město, lidé ušetří

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Město Chodov na Sokolovsku začalo s přebíráním tepelných výměníků, o které se zhruba 20 let soudilo se soukromou společností Marservis. Soudy naposledy rozhodly, že majetek tepelného hospodářství...

17. března 2026  16:36

Vykradl modlitebnu, pak v kukle přepadl známého. Mladíkovi hrozí až deset let

Vazební věznice Hradec Králové

Až desetiletý pobyt za mřížemi hrozí devatenáctiletému mladíkovi z Karlových Varů. Muž se nejprve vloupal do modlitebny, kde ukradl několik věcí. O měsíc později si vzal kuklu a pistoli a přepadl ...

17. března 2026  11:24

Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly...

16. března 2026  13:06

Radnice v Aši koupila vilu, v níž sídlí ordinace. Služby rozšíří

Vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko,...

Město Aš koupilo vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko. Ordinace zdejších lékařů plánuje zachovat a rozšířit. Prostor, kde aktuálně sídlí zubní, oční a praktický...

15. března 2026  7:24

Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu

Rodinná farma Kořeny v Lipné u Hazlova spolupracuje se základními a středními...

Když před čtyřmi lety vznikla v Lipné u Hazlova rodinná farma Kořeny s cílem pěstovat kvalitní zeleninu, ovoce a bylinky, mnozí ze zemědělců v okolí si klepali na čelo. Jenže se ukázalo, že to...

14. března 2026  8:08

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.