Na cyklostezku pod hradem Loket padají kameny, město chce letos svah zajistit

Jitka Dolanská
  9:37
Padající kameny ze svahu pod hradem Loket ohrožují cyklisty na krajské cyklostezce Ohře. Město proto letos plánuje rizikovou oblast ve spolupráci s Karlovarským krajem upravit. Práce by měly provoz na cyklostezce omezit, ovšem jen na nezbytně dlouhou dobu.
Panorama města Loket s dominantou loketského hradu, kostela sv. Václava a mostu...

Panorama města Loket s dominantou loketského hradu, kostela sv. Václava a mostu přes řeku Ohři pohledem od západu z vyhlídkové stezky nad skalami. (16. února 2022) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Tunel na někdejší železniční trati bude lákadlem hlavně pro malé cyklisty. (2....
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa...
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa...
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa...
12 fotografií

Místostarosta Lokte Petr Zahradníček řekl, že taková situace trvá přes pět let. „Už je s tím nutné něco dělat. Teď v zimě tam spadly dva větší kameny. Dole je sice plot, který ale vše nezadrží. Proto jsme požádali ministerstvo životního prostředí o dotaci a vypsali jsme tendr. Vysoutěžená cena je přibližně osm milionů, dotace je šest, o zbytek se chceme podělit s Karlovarským krajem. Máme už příslib, že nám s tím pomůže,“ uvedl loketský místostarosta Petr Zahradníček.

Panorama města Loket s dominantou loketského hradu, kostela sv. Václava a mostu přes řeku Ohři pohledem od západu z vyhlídkové stezky nad skalami. (16. února 2022)
Tunel na někdejší železniční trati bude lákadlem hlavně pro malé cyklisty. (2. září 2025)
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa železnic na cyklostezku. (2. září 2025)
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa železnic na cyklostezku. (2. září 2025)
12 fotografií

Náklady na sanaci skalního masivu byly byly původně s ohledem na vyjádření památkářů mnohem vyšší, celkem 14 milionů korun. Zastupitelé se však rozhodli, že zkusí ve veřejné soutěži nabídnout částku devět milionů, což bylo s ohledem na možnosti města maximum. V soutěži, do které se přihlásili čtyři zájemci, se podařilo cenu zakázky ještě o milion korun snížit.

Podle Zahradníčka sanace provoz na cyklostezce zřejmě omezí. „Přesný harmonogram úprav ještě nemáme. Budeme se snažit, aby to omezení bylo na co nejkratší dobu a významně se neprojevilo v hlavní cyklistické sezoně,“ řekl Zahradníček.

Bývalá železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem už patří cyklistům

Kvůli stabilitě svahu se muselo před časem odstěhovat i stádečko koz, které v obtížně přístupném terénu fungovalo jako živé sekačky. Pohyb zvířat však uvolňoval kameny, které poté končily na cyklostezce.

„S vedením kraje jsme se předběžně domluvili na spoluúčasti při úhradě zbylé částky. Máme příslib, že nám s tím pomůže, vzhledem k tomu, že pod svahem vede páteřní cyklostezka. Aktuálně město Loket připravuje žádost o individuální dotaci,“ doplnil Zahradníček s tím, že kdyby se do tendru nikdo nepřihlásil a s placením zbylé částky kraj městu nepomohl, musela by se oblíbená cyklostezka z bezpečnostních důvodů uzavřít.

ZANIKLÉ TRATĚ: Loketská dráha vozila uran i výletníky

„Je potřeba co nejrychleji ten svah sanovat. Je to komplikované tím, že se jedná o svah pod hradem, takže do toho vstupují se svými požadavky památkáři. Město Loket už zakázku vysoutěžilo, nyní se budeme bavit o tom, zda kraj poskytne nějaké prostředky, případně za jakých podmínek,“ dodal karlovarský hejtman Petr Kubis.

Po stezce pod hradem proudí ročně stovky tisíc lidí. Kromě cyklistů slouží i místním, návštěvníkům kulturních akcí v tamním amfiteátru a turistům.

6. května 2018

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Matka volala policii kvůli dceři, tu našli v bytě mrtvou. Podezřelý seděl u dveří

Policie řeší vraždu v Karlových Varech

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Podezřelého zadrželi krátce po nálezu těla ve stejném domě.

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

Na cyklostezku pod hradem Loket padají kameny, město chce letos svah zajistit

Panorama města Loket s dominantou loketského hradu, kostela sv. Václava a mostu...

Padající kameny ze svahu pod hradem Loket ohrožují cyklisty na krajské cyklostezce Ohře. Město proto letos plánuje rizikovou oblast ve spolupráci s Karlovarským krajem upravit. Práce by měly provoz...

7. března 2026  9:37

Černoch po úspěchu v Třinci: Cenná výhra před Vítkovicemi, čekám těžkou sérii

Radost Karlových Varů po utkání v Třinci.

Je to stejné jako loni. Hokejisté Karlových Varů se v předkole play off utkají s Vítkovicemi. Rozhodlo o tom jejich vítězství v Třinci 2:1 na nájezdy. „Je to pro nás cenná výhra,“ prohlásil...

7. března 2026

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Seniory z Oloví vozí speciální taxi k lékaři i na nákupy do sousedního Německa

Služba Senior taxi pro lidi se zdravotním postižením a seniory v Oloví na...

Zvýhodněnou dopravu k lékaři či za nákupy nabízí svým seniorům řada měst v Karlovarském kraji. V Oloví však službu povýšili na další úroveň. Své seniory a lidi se zdravotním postižením vozí na nákupy...

6. března 2026  15:43

Z vraždy ženy v Karlových Varech obvinili jejího druha, před smrtí ji mlátil

ilustrační snímek

Policisté obvinili jednatřicetiletého muže ze středeční vraždy o čtyři roky starší ženy v Karlových Varech. Muži hrozí trest od 10 do 18 let vězení, policisté navrhují vzít ho do vazby. Zadrželi ho...

6. března 2026  9:21,  aktualizováno  9:49

Matka volala policii kvůli dceři, tu našli v bytě mrtvou. Podezřelý seděl u dveří

Policie řeší vraždu v Karlových Varech

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Podezřelého zadrželi krátce po nálezu těla ve stejném domě.

4. března 2026  21:32,  aktualizováno  5. 3. 10:36

Kraslický kočičí útulek potřebuje nové zázemí, chybějí na něj ale peníze

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)

Patnáct let pomáhá kraslický kočičí útulek Konec toulání zvířatům, která se ocitla na ulici. Teď ale zařízení hrozí kolaps. Provizorní zázemí se rozpadá. Letošní zima ukázala, že nová budova je...

5. března 2026  9:32

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Odhalených týrání v rodinách přibývá, oběti mívají velký problém si ho připustit

ilustrační snímek

Případů násilí v domácnostech stále přibývá. Na západě Čech i v celé republice policisté ve více než polovině oznámených případů dojdou k závěru, že tam skutečně dochází k psychickému i fyzickému...

4. března 2026  10:12

Sokolov se chce zbavit záchytky, trpělivost s opilci z celého kraje došla

Úklid na sokolovské záchytné protialkoholní stanici

Sokolov už dál nechce na svém území strpět protialkoholní záchytnou stanici. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové (ANO) zařízení, kam policisté svážejí opilce z celého kraje, město poškozuje a...

4. března 2026  9:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Splašky už nebudou končit v přírodě, Aš staví čistírnu vod pro Horní Paseky

V den, kdy tato reportáž vznikala, přitékalo do čistírny 4 000 litrů splašků ...

Město Aš řeší problém s odpadními vodami. Před dvěma roky dokončený hydrologický průzkum ukázal, že v řadě místních částí končí nepročištěné splašky v přírodě. Pro část Horní Paseky začala stavba...

3. března 2026  14:35

Žádné tablety nebo mobily. Děti v lesní školce si vyhrají s větvičkami i šiškami

Děti v lesní školce při výuce (3. března 2026)

Více než pět let funguje v Chebu alternativní předškolní vzdělávání. Ve zdejším lesním klubu, který se po dvou letech změnil na certifikovanou Lesní mateřskou školu, ukazují dětem, že prožít velkou...

3. března 2026  10:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.