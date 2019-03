Léčba čtením. Dobrovolníci zpříjemňují pacientům dlouhý čas na lůžku

„Moc ráda čtu, ale nemám komu. Tady mě všichni rádi poslouchají, rádi mě vidí a máme na sebe čas,“ vysvětluje dívka.

Cestu do nemocnice našla díky své mamince, která zde pracuje. Často na ni čeká, než spolu odejdou domů. „Už tu mám i kamarády, kteří se na mne těší. Jsou rádi, když za nimi přijdu. Když nečtu, tak si povídáme. Třeba o tom, jak se mají, nebo se oni zajímají o to, co jsem dělala,“ dodává.

Po dohodě se sestrami chodí na jedno z oddělení následné péče v ostrovské nemocnici. Tam pak pacientům čte některou z jejich oblíbených knížek. „Záleží na domluvě, co si přejí, a také samozřejmě na tom, co mají v nemocniční knihovně k dispozici. Moje oblíbená kniha je Když v ráji pršelo,“ zmiňuje Terezka knihu Jana Otčenáška.

Několik kapitol četla například sedmdesátileté Vítězslavě Kypré z Ostrova, která skončila v nemocnici kvůli problémům se srdcem. „Bylo to velice milé. Jsem tu druhý týden, a i když za mnou pravidelně chodí rodina, tak dny bývají velice dlouhé. Sestry i lékaři jsou hodní, Terezčino čtení je pro mě něco navíc,“ zdůraznila pacientka.

Terezku čtení baví a nestačí jí jen to v nemocnici. Před spaním si ráda ještě pár stránek přečte. Teď je to kniha plná záhad s názvem Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton. Je o zlobivých dětech vychovávaných vlky.

„Mám ráda romány, například Emily Vichrné o životě pod hladinou moře,“ popisuje Tereza své zájmy. Žačka páté třídy miluje český jazyk a jejím velkým koníčkem je mažoretkový sport.

V ostrovské nemocnici funguje dobrovolnické centrum zhruba dva roky. S nápadem na jeho založení přišla tehdy Lenka Dlouhá, která působila jako vrchní sestra oddělení ventilované péče a dlouhodobě intenzivní ošetřovatelské péče. Dnes je náměstkyní ošetřovatelské péče ostrovské nemocnice.

Podle ní je výsledek činnosti dobrovolníků na oddělení zřejmý i personálu, který si pozorně všímá všech pozitivních změn a hlavně přístupu pacienta k sobě samému. „Pacienti mají hned lepší náladu, cítím z nich novou životní motivaci a těšení se z lepších zítřků,“ dodala s tím, že by nemocnice ještě uvítala další dobrovolníky.

Ti navštěvují pacienty, se kterými navazují kontakt, a vyvíjí se mezi nimi vztah, který je klíčový pro obě strany. Jedná se o formu terapie, kdy nemocný uleví své mysli a může se aspoň částečně věnovat aktivitám, které ho zabaví a podpoří jeho návrat do života, jaký vedl před úrazem nebo onemocněním.

V současné době má nemocnice několik dobrovolníků, kteří chodí číst pacientům na toto oddělení. Jedná se o lidi různého věku i vzdělání, od studentů po lékaře či zaměstnance knihovny nebo maminku na mateřské dovolené. „Dalším dobrovolníkům jsou dveře otevřené,“ říká mluvčí ostrovské nemocnice Markéta Singerová.