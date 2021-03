Nemocnicím v Karlovarském kraji se ulevilo. V Chebu ruší covidová lůžka

Na Chebsku, kde byly ještě nedávno zaznamenávány jedny z nejvyšších nárůstů nových případů v republice, přibylo za posledních sedm dní 219 případů na 100 tisíc obyvatel, což je nejméně ze všech okresů v kraji. Situace se zvolna lepší i v chebské nemocnici.



„I proto plánujeme po víkendu zrušit jedno z covidových oddělení, které bylo v době nejvyšší krize vytvořeno z gynekologie. Dočasně tu bude oddělení chirurgie, covidoví pacienti budou přesunuti na internu,“ upřesnil mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Zdravotníci již zároveň nemusí kvůli přetížení převážet pacienty do jiných nemocnic mimo kraj, naopak místní nemocnice přijaly několik pacientů odjinud. Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka přijala Karlovarská krajská nemocnice tento týden hned dva pacienty z Ústeckého kraje, konkrétně z Mostu a Chomutova. I proto se v karlovarské nemocnici ještě nějakou dobu nic měnit nebude a stávající počet lůžek, určených pro pacienty s covidem, zůstává zatím nezměněn.

Ještě první březnový den přitom leželo v obou nemocnicích, tedy v chebské a karlovarské, 166 covidových pacientů, k dnešní desáté hodině ranní už jen 106. Stále však platí, že lůžek intenzivní péče pro pacienty v těžkém stavu je stále velmi málo, dnes byla volná v celém kraji jen tři.

Díky centrům se očkuje rychleji

Stále více zájemců se dostává v posledních dnech i k očkování. A to hlavně díky pravidelným dodávkám vakcín od firmy Pfizer, které ve velkém míří do největších očkovacích center v kraji, tedy do karlovarské KV Areny, sokolovského kostela Antonína Paduánského a chebského kulturního centra Svoboda. Denně tu zdravotníci vyočkují přes 800 dávek této vakcíny.

Směřují sem i dodávky vakcín AstraZeneca, do center se totiž chodí očkovat i pedagogové. Právě pro ně je tato vakcína určena. V kraji je učitelů a ostatních pedagogických pracovníků 7700, alespoň jednu dávku už dostalo 2900 z nich.

Celkem již bylo v kraji podáno 40 992 dávek vakcíny, jen za tento týden jich zdravotníci v očkovacích centrech a praktici ve svých ordinacích aplikovali přes 10 tisíc. Obvodním lékařům ale brzy dojdou očkovací látky, protože dodávky od firmy AstraZeneca měly v uplynulých dnech výpadky, ohrožené jsou i její dodávky v následujícím týdnu.

Pomoci by si mohli lékaři až v polovině dubna, kdy mají dorazit jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson. Ty by měly podle ministerstva zdravotnictví směřovat primárně právě k praktikům, a to v řádech desítek tisíc kusů.