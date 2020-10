V Karlovarském kraji docházejí covidová lůžka, ve hře je pomoc z Německa

V pátek přibylo ve statistikách hygieniků 318 pozitivně testovaných, v kraji je tak více než tři tisíce aktivních případů onemocnění covid-19. Podle celorepublikového průměru potřebuje nebo bude brzy potřebovat každý šestý pacient nemocniční péči.

„Pro pozitivní pacienty ale mají obě krajské nemocnice v Karlových Varech a v Chebu v tuto chvíli volná už jen tři lůžka intenzivní péče, pro ty necovidové pět. Tím končíme,“ okomentoval aktuální stav mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.



Celkem bylo v obou krajských nemocnicích ke pátečnímu poledni hospitalizováno 72 pacientů s covidem. V celém regionu pak je na lůžkách intenzivní péče 26 pacientů, na umělé plicní ventilaci 21 a na lůžkách s kyslíkem 58.

„Nemocnice teď bojují o čas. Bohužel, léčba covidových pacientů se moc urychlit nedá. Každý, kdo skončí na lůžku intenzivní péče kvůli covidu, na něm zůstává v průměru čtyři týdny, teprve pak je schopen přeložení na jiné oddělení,“ vysvětlil mluvčí.

Hejtman vyjednává s Němci

V každodenním kontaktu je poslední týden karlovarský hejtman Petr Kubis s vedoucím Dispečinku intenzivní péče při ministerstvu zdravotnictví Vladimírem Černým. „Pan profesor mě naposledy dnes ujistil, že bude-li problém s kapacitou lůžek intenzivní péče, bude pacient ihned převezen do jiné nemocnice,“ uvedl hejtman.

Přesto se ale snaží domluvit příhraniční spolupráci i s německými sousedy. „Pro pacienta je přece mnohem lepší, když bude moct být převezen pět kilometrů za hranice, než aby musel absolvovat náročnou cestu třeba do Ostravy,“ vysvětlil hejtman, proč je už třetí týden v jednání s německou stranou.

Už po víkendu by mělo být podle Petra Kubise jasné, jak by sousedská výpomoc v následujících krizových týdnech pandemie prakticky probíhala.

„Vypadá to, že česká strana by platila jen převoz pacientů, teď je ale zapotřebí, aby to centrálně schválila vláda v Berlíně,“ dodal hejtman s tím, že jednání na úrovni regionů je pro něj základ. „Tady se dohodnout dokážeme, vždyť i my jsme v karlovarské nemocnici léčili před pár dny pacientku z Německa a žádný problém to nebyl,“ dodal hejtman.

Covid a necovid, hraje se o každé lůžko

Lůžek intenzivní péče je v sokolovské nemocnici jednatřicet, v ostrovské pak sedm. Podle mluvčí nemocnic Markéty Singerové je ale v Ostrově pro covidové pacienty na intenzivní péči vyhrazeno pouze jedno lůžko s umělou plicní ventilací a v sokolovské nemocnici lůžek šest. I tyto nemocnice omezily plánované operace, ale musí si podobně jako nemocnice krajské ponechat rezervu i na akutní případy.

Obecně platí, že covid lůžka jsou speciálně vyhrazena pro infekční pacienty. Kromě fyzické izolace ve vyhrazeném prostoru je zde povinná vyšší ochrana lékařů a sester, které mají kvůli ochranným oblekům a štítům také kratší směny.

Takzvaná necovidová lůžka intenzivní péče na odděleních JIP nebo ARO pak běží v normálním režimu a podle možností té které nemocnice se mohou některá změnit dočasně na lůžka covidová. To už ale ani v jedné z krajských nemocnic v tuto chvíli nelze. Především kvůli nedostatku odborného personálu.

„Péče o jednoho covidového pacienta vyžaduje oproti standardu dvojnásobný počet lidí, navíc vysoce kvalifikovaných, a ti docházejí. Ke všemu máme v tuto chvíli už více než sedm desítek zaměstnanců nemocných, nebo v karanténě,“ dodal mluvčí karlovarské nemocnice Vladislav Podracký.