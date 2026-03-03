Splašky už nebudou končit v přírodě, Aš staví čistírnu vod pro Horní Paseky

Město Aš řeší problém s odpadními vodami. Před dvěma roky dokončený hydrologický průzkum ukázal, že v řadě místních částí končí nepročištěné splašky v přírodě. Pro část Horní Paseky začala stavba nové čističky. Ta nahradí původní zastaralé zařízení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„V letošním rozpočtu město na projekt vyčlenilo sedm milionů korun. V tendru zvítězila firma s nabídkou 6,8 milionů. Pokud by město nepostavilo nové zařízení na čištění odpadních vod, byl by to pro tamní obyvatele do budoucna obrovský problém,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Doplnil, že už předali staveniště, práce mají skončit v srpnu.

Stavba je rozdělená do dvou částí. Kromě samotné čističky vznikne i její nový odtok.

V této oblasti původně vzniklo po roce 1968 několik panelových domů pro armádu. Dnes tady žije necelá stovka obyvatel. Vedle paneláků, které město v 90. letech upravilo na městské byty, je tu i několik chat, chalup a rodinných domů. Před několika lety v Horních Pasekách město vybudovalo úpravnu vody, nové parkoviště a zmodernizovalo i příjezdové komunikace.

Potíže s odpadními vodami řeší ašská radnice i v dalších místních částech města. Alarmující situace je například v Kopaninách a v Doubravě.

Ponor do hlubin splašků. Hasiči vytáhli z nádrže čističky utopené čerpadlo

„Odborníci ve dvou etapách po jednotlivých obcích prověřili dvě třetiny z celkového počtu sto padesáti usedlostí, které tam stojí. Prováděli vrtané sondy pro zasakovací zkoušky, různé analýzy. Zadokumentovali, že celá řada tamních domácností vypouští nepročištěné odpadní vody do okolí, část jich končí přímo v potoce Bílý Halštrov. Ten teče dál do Německa. Podle závěrů průzkumu se jedná až o 80 procent všech tady vyprodukovaných odpadních vod,“ popsal Vrbata.

V obou obcích bude nutné položit splaškovou kanalizaci a postavit čističku odpadních vod. Ta by měla stát na východním okraji obce Doubrava vedle potoka Bílý Halštrov.

