Oprava Císařských lázní pokračuje navzdory komplikacím podle plánu

Práce pokračují podle plánu, v minulosti ale vznikly spory, zda vestavba koncertního sálu a s ní spojené změny nepřinesou nutnost vrátit dotaci od státu, případně neprodlouží termín dokončení.



„V tuto chvíli nemám hlášeno, že by docházelo k něčemu, co by z našeho pohledu bylo takovou změnou projektu, že by to byl pro nás alarmující moment,“ uvedl po prohlídce objektu ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Podle něj se jedná o technickou záležitost a kraj si musí pohlídat, aby podmínkám poskytnutí dotace vyhověl.

„Práce pokračují podle plánu a stále platí termín dokončení červen 2023,“ potvrdil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Pokud jde o samotnou vestavbu koncertního sálu do objektu Císařských lázní, je to podle hejtmana ošetřené podmínkami poskytnutí dotace.

„Dotační podmínky jsou pro nás jednoznačné. Umístit do objektu dvě expozice a zachování obestavěného a zastavěného prostoru. Těchto podmínek a parametrů se samotná vestavba nijak nedotýká, to znamená, že všechno zůstává zachováno,“ dodal.

V současné době je podle něj dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. „Získali jsme všechna kladná povolení včetně těch nejdůležitějších od památkářů a hasičů. Nyní bude zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby,“ popsal hejtman současný stav.

Rekonstrukce čelí mnoha komplikacím

Karlovarský kraj při rekonstrukci objektu proinvestoval 300 milionů korun. Celkem má rekonstrukce památkově chráněné budovy stát 828 milionů korun. Za rok tak Společnost Císařské lázně - Geosan Group - Metrostav prostavěla čtvrt miliardy korun. Celá budova se musela hned na začátku staticky zajistit. Na jejím místě původně stával barokní pivovar.

„Při některých pracích jsme naráželi na základy pivovaru, museli jsme spolupracovat s archeology. Ti nám občas zastavili práci, aby si nálezy mohli prohlédnout,“ uvedl Josef Noha, projektový manažer dodavatele.

Dalším problémem je i samotný věk Císařských lázní. „Byly postavené v 19. století, a my se dnes snažíme do tohoto objektu dostat technologii 21. století. To s sebou nese velké množství kabelů nebo vzduchotechniky. Ten objekt na to není připraven a památkáři trvají na tom, abychom neponičili původní konstrukce. Takže hledáme trasy, kudy to vést,“ dodal.

Další problémy pak působí řeka Teplá, která teče v blízkosti objektu a voda proniká dovnitř. Neustále se proto musí odčerpávat.

Komplikace přinesla i koronavirová pandemie. Ta má v současné době dopady hlavně na zvyšování cen stavebního materiálu. Pokud jde o lidské síly, nemusel dodavatel kvůli covidu práce nikdy přerušit.