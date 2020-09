Na opravu Císařských lázní dostane Karlovarský kraj slíbenou dotaci

Informovala o tom náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).



Stavba začala na přelomu loňského a letošního roku. Podle náměstkyně jde rekonstrukce podle plánu. Stavbaři pracují na zajištění statiky, odizolování základů a dělají i zemní práce. Zároveň je potřeba podle náměstkyně zahájit restaurátorské práce.

„Karlovarský kraj, když realizoval zakázku na rekonstrukci Císařských lázní, tak zároveň vysoutěžil i opci na restaurátorské práce zhruba v objemu 60 milionů korun. A už se rekonstruují Císařské lázně a dochází tam k tomu, že některé prvky je nutné opravovat souběžně,“ řekla Mračková Vildumetzová.

„Není možné, aby se například udělala omítka a pak se něco restaurovalo, ta omítka by se tímto zničila,“ dodala náměstkyně.

Oprava památky bude stát 829 milionů korun a potrvá 3,5 roku. Kraj na opravu vyčlenil ze svého rozpočtu 350 milionů korun, dalších 100 milionů by mělo jít postupně z rozpočtu města Karlovy Vary.

Po dokončení rekonstrukce by měly být v Císařských lázních reprezentační prostory, multifunkční sál, muzejní expozice, kavárna či badatelna. Pro část prostor, někdejší lázeňské koupelny, které jsou jednou z památkově nejcennějších součástí stavby, hledá Karlovarský kraj nájemce. Ideální by bylo, pokud by zde nabízel lázeňské služby.

Ve hře je také vestavba koncertního sálu, na kterou Karlovy Vary nechají zpracovat projekt. Měl by být hotov na jaře.

Při rekonstrukci objevili stavbaři v květnu pozůstatky starého měšťanského pivovaru. Ten stával v těsném sousedství nynější národní kulturní památky od roku 1732. Nález umožní přesně určit umístění areálu, který byl zbořený právě kvůli výstavbě nové lázeňské budovy počátkem roku 1893.