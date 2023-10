Kraj chystá další investici v Císařských lázních, opozice to kritizuje

Instalace má probíhat za úplného provozu Císařských lázní, tedy i koncertního sálu, a má trvat pět měsíců.

„Pozitivní ohlasy návštěvníků nás utvrzují v tom, že úsilí vynaložené na záchranu Císařských lázní mělo smysl. Objektu se podařilo vdechnout nový život a zajistit jeho účelné využití pro další generace,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek (Místní).

Podle opozice jsou práce předražené

Podle Blažka současný stav prostor není ještě finální a práce na zvelebení této jedinečné památky i nadále pokračují.

„Jednou z věcí, která je aktuálně v řešení, je právě zatemnění atria. Předpokládáme, že byl nás mělo vyjít zhruba na 6,8 milionu korun bez DPH,“ poznamenal Blažek.

Sedmimilionová investice do Císařských lázní se ale nelíbí opozici v krajském zastupitelstvu, podle níž je rekonstrukce národní kulturní památky předražená.

„Je neuvěřitelné, s jakým klidem hejtman neustále prodražuje tuto zakázku a jak mu jeho kolegové v radě kraje schvalují další a další miliony,“ řekl starosta Chebu a krajský zastupitel Jan Vrba (ANO).

Podotkl, že jako by v kraji neexistovaly jiné památky nebo historické objekty, které potřebují rekonstrukci, a jako by byl rozpočet kraje bezedný. „Cena opravy Císařských lázní se vyšplhala na 1,5 miliardy korun a stále se nejedná o konečnou částku,“ podotkl Vrba. Podle opozice nic nenasvědčuje tomu, že to mají být poslední peníze, které se v rámci předražené rekonstrukce utopí.

Podle původních plánů měla obnova Císařských lázní v Karlových Varech přijít na zhruba 828 milionů korun. Stavbu ovšem prodražily vícepráce a vestavba unikátního kulturního sálu. Podle krajské koalice by podle původního projektu byl objekt opravený, ale bez obsahu. Vzniklý sál v atriu má přilákat nové hosty, stejně jako muzeum lázeňství, které se připravuje.