Obce v Karlovarském kraji dostanou peníze na lékaře, první se hlásí Bečov

Karlovarský kraj se navíc již několik posledních let potýká také s vysokým průměrným věkem praktických lékařů. Ti za sebe většinou nemají náhradu a chystají se v brzké době do důchodu, nebo svou praxi již zavřeli.

Jen od roku 2019 tak bez náhrady skončilo už celkem 29 ordinací v přímé péči, tedy včetně praktiků, zubařů nebo ambulantních specialistů, dohromady pak za tuto dobu přestalo v kraji ordinovat na padesát lékařů.



I proto se hejtmanství rozhodlo vyčlenit milion korun na podporu vzniku ordinací praktických lékařů nebo jejich rekonstrukci. O peníze mohou žádat radnice obcí a měst s počtem obyvatel nižším než 17 tisíc už od jara.

Jako první si o dotaci zažádal Bečov nad Teplou a dostane 400 tisíc korun. Na účet radnice pak peníze přijdou ihned poté, co výši dotace příští týden odsouhlasí i krajští zastupitelé.

Více žádostí na kraj zatím nedorazilo, ale všechny obce, kterých se to týká, již informace o programu dostaly. „Nyní je to na starostech samotných. Ti musí žádost na kraj podat, případně po dohodě s praktickým lékařem, který plánuje v jejich obci ordinaci otevřít,“ vysvětluje Jitka Hloušková, která má dotační program na krajském úřadu na starosti.

Program poběží minimálně do konce tohoto roku, poté se budou jeho podmínky patrně aktualizovat a rozšíří se také o ordinace zubních lékařů. „Starostové nás totiž stále častěji upozorňují i na to, že jim akutně začínají chybět právě i stomatologové,“ dodává Jitka Hloušková. To se momentálně týká například města Ostrova.

„Získat stomatologa se nám již nějaký čas vůbec nedaří, připravili jsme proto smlouvu na částku půl milionu korun, kterou poté, co ji městské zastupitelstvo schválí, chceme novému zubnímu lékaři vyplatit,“ potvrzuje starosta města Jan Bureš.

Během roku a půl musí stomatolog podle podmínek smlouvy zaregistrovat ve své ordinaci minimálně 1200 ostrovských pacientů a ve městě by měl působit alespoň pět let. „Věříme, že za těchto podmínek u nás lékař zůstane i déle a jsme připraveni nabídnout mu také městský byt a další benefity,“ dodává Bureš.

Podpora lékařů se začíná Chebu vyplácet

Politika podpory otevírání nových ordinací obvodních lékařů a specialistů se začíná pomalu osvědčovat radnici v Chebu. Podle zástupce chebského starosty Jiřího Černého se v posledním půlroce ozvalo radnici hned několik zubařů, kteří se zajímali o městský motivační program a netajili se záměrem otevřít v Chebu své praxe.

Například nová zubní ordinace v Písečné ulici už začne ordinovat co nevidět. „Tento měsíc startuje s registrací, nejpozději do konce roku by už měl lékař ošetřovat první pacienty,“ potvrzuje Černý s tím, že v prostoru nové ordinace ale ještě stále probíhají stavební úpravy, neblaze je totiž ovlivnila současná situace na trhu stavebních materiálů. Původně avizované zářijové spuštění praxe se tak proto muselo odložit.

Zajištění zkolaudovaného prostoru pro ordinace v městském objektu nabízí město novým lékařům první rok zdarma, následně pak za snížené nájemné. Vedle toho mohou noví lékaři od města získat také příspěvek na vybavení ordinací až do výše 250 tisíc korun a nouzi nebudou mít ani o bydlení.

Chebská radnice slibuje přednostní přidělení městského bytu se sníženým nájemným nejen pro lékaře samotného, ale i pro jeho zdravotní sestru, případně také rekonstrukci zvoleného městského bytu na náklady města s následným uzavřením nájemní smlouvy za snížené nájemné.

„Rovněž není problém umístit dítě, a to i mladší tří let, do některé z chebských mateřských škol. Podmínkou pro získání podpory je ale závazek, že nová lékařská praxe bude v Chebu fungovat alespoň pět let. V případě předčasného ukončení pak bude muset lékař vrátit poměrnou část příspěvku, který čerpal na vybavení ordinace,“ dodává Černý.